홍명보 “1차 목표는 32강”… 고지대서 ‘특훈’

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 강조한 “좋은 위치에서 32강에 올라야 한다”는 메시지에는 단순한 조별리그 통과를 넘어 토너먼트 흐름까지 계산한 현실적 전략이 담겨 있다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 한국은 생존을 넘어 ‘유리한 대진 확보’까지 염두에 둔 1차 목표 설정에 나섰다.



한국 대표팀은 18일 인천국제공항을 통해 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국하며 본격적인 월드컵 체제에 돌입한다. 지난 16일 최종 엔트리 26명과 훈련 파트너 3명을 확정한 홍명보호는 약 2주간 현지 사전 캠프를 통해 전력 완성도를 끌어올린다는 계획이다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독. 뉴시스

이번 준비 과정에서 중요한 변수는 경기력 외에 ‘환경’이다. 대표팀이 훈련 캠프로 선택한 솔트레이크시티는 해발 약 1460m 고지대다. 조별리그 1, 2차전이 열리는 멕시코 과달라하라(약 1500m)와 기온·습도·시차 등 조건이 유사해 실전 적응을 위한 장소로 활용된다.



홍명보호는 이곳에서 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 레알 솔트레이크와 유타대학교 시설을 활용해 2주 동안 훈련을 진행한다. 고지대 환경 특성상 체력 소모가 크고 회복 속도가 느려지는 만큼, 훈련 강도 조절이 주요 과제로 꼽힌다.



홍 감독 역시 고지대 적응을 최우선 과제로 꼽았다. 그는 “캠프 도착 후 2~3일은 선수들의 몸 상태를 점검해야 해 강한 훈련은 어렵다”며 “선수별 적응 속도에 맞춘 훈련이 진행될 것”이라고 말했다. 이어 “유럽파 선수들도 고지대 적응에 2~3일이 필요한 만큼, 전원 적응이 끝난 뒤 본격적인 전술 훈련에 들어갈 예정”이라고 설명했다.



축구계에서는 이번 캠프를 ‘환경 적응’이 핵심 과제가 되는 일정으로 보고 있다. 시차와 건조한 기후, 고지대 환경이 겹치면서 경기력 변수도 커졌다는 분석이다. 전술 완성도보다 체력과 컨디션을 얼마나 빨리 끌어올리느냐가 초기 성패를 가를 요소다.



홍명보호는 미국 솔트레이크시티 사전 캠프에서 두 차례 평가전으로 마지막 모의고사를 치른다. 31일 트리니다드토바고와 맞붙은 뒤 6월4일에는 엘살바도르를 상대한다. 이번 두 경기는 실전 감각 조율은 물론 본선을 대비한 고지대 적응력을 최종 점검하는 무대가 될 전망이다.



평가전을 마친 대표팀은 6월5일 멕시코 과달라하라에 입성해 본격적인 월드컵 베이스캠프를 차린다. 이어 6월12일 개막하는 본선에서 체코, 멕시코, 남아프리카공화국과 차례로 조별리그를 소화한다.

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