4년만의 ‘버핏과의 점심’ 135억원에 낙찰

미국의 전설적인 투자자이자 ‘오마하의 현인’으로 불리는 워런 버핏(95·사진) 버크셔해서웨이 이사회 의장과의 점심이 100억원대 낙찰됐다. ‘버핏과의 점심’ 자선행사가 부활한 것은 2022년 이후 4년 만이다.



15일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 ‘버핏과의 점심’은 이베이에서 이뤄진 자선 경매에서 전날 900만100달러(약 135억원)에 낙찰됐다. 입찰자의 정체는 아직 공개되지 않았다.



버핏은 2000년부터 매년 행사 낙찰액을 샌프란시스코 빈민 지원단체인 글라이드재단에 기부해오다가 2022년 잠정 중단한 바 있다. 마지막 경매는 1900만달러에 낙찰돼 역대 최고가를 기록했다.



이번 ‘버핏과의 점심’은 6월24일 버크셔 본사와 버핏 자택이 있는 네브래스카 오마하에서 이뤄진다.올해 행사 수익금은 글라이드재단 외에 미국프로농구(NBA)의 전설적인 선수인 스테픈 커리 및 그의 배우자 아이샤 커리가 설립한 자선단체 ‘잇·런·플레이 재단’에도 전달된다. 또한 커리 부부도 6월 버핏과의 점심 자리에 참석한다.



글라이드재단은 빈곤층, 노숙자, 약물 남용 문제로 어려움을 겪는 사람들을 돕고 있으며, 잇·런·플레이재단은 아동 문해력 향상과 균형 잡힌 식사, 신체 활동 증진에 노력한다.

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