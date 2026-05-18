[이코노 브리핑] KB금융, 스테이블코인 기술검증 완료 외

KB금융, 스테이블코인 기술검증 완료

KB금융그룹이 원화 스테이블코인 결제·정산·입금에 이르는 전 단계를 통합한 기술 검증(PoC)을 완료했다고 17일 밝혔다. KG이니시스, 블록체인 플랫폼 카이아(Kaia), 디지털자산 솔루션 기업 오픈에셋(OpenAsset) 등이 함께했다. 이번 검증은 고객의 기존 금융서비스 이용 방식은 그대로 유지한 채 내부 정산 구조를 블록체인 기반으로 전환한 것이 특징이다. 디지털 지갑 설치 없이 QR로 결제하면, 정산 단계에서 블록체인 스마트 계약이 자동 실행되는 구조다.

하도급업체 부당 특약 건설사 과징금

하도급 업체에 안전관리 비용과 책임을 전가하는 내용의 부당특약을 설정한 종합건설업체들이 공정거래위원회에 적발돼 7억원이 넘는 과징금을 물게 됐다. 공정위는 종합건설업체인 케이알산업, 다산건설엔지니어링, 엔씨건설이 하도급업체를 대상으로 산업안전 관련 부당특약을 설정한 행위(하도급거래 공정화법 위반) 등에 대해 시정조치와 함께 과징금 총 7억2900만원, 과태료 500만원을 부과했다고 17일 밝혔다.

우리銀, 고객 상담 특화센터 3곳 설치

우리은행은 고객의 금융 고민 상담을 위한 ‘우리 이음상담센터’를 서울 남대문과 강남, 홍대 등 3곳에 설치했다고 17일 밝혔다. 기존 영업점과 달리 금융상품 판매보다 고객의 금융 고민을 함께 해결해 주는 상담 특화 센터다. 대출, 자산관리, 은퇴설계 등 생애주기 전반에 걸친 맞춤형 금융상담을 제공한다. 생업으로 은행 방문이 어려운 고객을 위해 평일 낮 12시부터 오후 9시까지 운영한다.

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