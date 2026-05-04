인천경제청, 유망 스타트업 제품 공공시장 진출 이끈다

인천경제청이 유망 스타트업 실증 제품의 공공시장 진출을 돕는다. 인천경제청은 ‘2026년 인천스타트업파크 실증제품 판로지원 사업’ 참가 기업을 모집한다고 4일 밝혔다.

관내 업체의 우수 제품과 서비스 시장 진입 및 판로를 넓히기 위한 취지다. 또 혁신제품 지정(신청)과 공공구매 연계로 이어질 수 있도록 한다. 선정 기업에는 전문가 컨설팅과 사전 모의평가, 공공구매 상담회, 특허 출원비 또는 홍보물 제작 지원 등이 제공된다.

조달시장 진입 기반은 강화하고, 실질적인 수요처 연계와 판로 확대를 뒷받침할 계획이라는 게 인천경제청 측 설명이다. 모집 규모는 15개사 내외이며, 혁신 기술 및 제품·서비스를 보유한 인천 소재 창업 7년 이내가 대상이다. 신산업 분야는 창업 10년 이내까지 신청할 수 있다.

이달 22일 오후 5시까지 인천스타트업파크 누리집을 통해 온라인으로 접수하면 된다. 관외 기업도 협약 뒤 3개월 이내 인천 이전 조건으로 참여 가능하다. 인천경제청 관계자는 “지역 혁신기업의 성장과 창업 생태계 활성화에 기여하겠다”고 말했다.

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