한라산 자생 최고령 300년 목련꽃 ‘만발’

산림청 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소는 한라산 해발 1000∼1100ｍ 계곡에 자생하는 최고령 목련이 이달 중순 개화를 시작했다고 22일 밝혔다.

대표적 자생지인 한라산 목련 자연 군락지는 현재 천연보호구역으로 관리되고 있다. 이곳에서 발견된 최고령 목련은 가슴높이 둘레 약 3.1m, 높이 15m에 달한다. 수령은 약 300년으로 추정된다. 국내 산림생태 연구와 보전 측면에서 가치가 큰 산림유산으로 평가된다.

꽃 만발한 한라산 최고령 목련. 산림청 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소 제공

꽃 만발한 한라산 최고령 목련. 산림청 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소 제공

목련은 조경용으로 널리 식재되는 백목련과 달리 꽃 아래쪽에 연한 분홍빛 선이 나타나고, 작은 잎이 1~2장 달린다. 우리나라에는 한라산 일대에 드물게 분포한다. 자생지에서 자연 번식을 통한 개체군 유지가 어려워 종 보존을 위한 적극적인 조치가 필요한 상황이다.

연구소는 증식과 재배 기술 연구를 통해 자생 목련의 안정적인 보존과 활용 체계 구축에 힘쓰고 있다. 자생지에서 수집한 종자로 증식한 후계목은 연구소 내에서 생육하고 있다. 향후 복원과 종 보존을 위한 핵심 자원으로 활용될 전망이다.

이다현 연구사는 “목련은 우리나라에서 제주도에만 자생해 보전 가치가 높은 식물자원”이라며 “후계목을 체계적으로 육성하고 관련 기술 개발을 고도화해 제주 자생 목련의 안정적인 보전 기반을 마련하겠다”고 말했다.

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