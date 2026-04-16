한화건설-E1, 아파트 전기차 충전 협업…‘천장형 충전’ 도입

한화 건설부문이 에너지 기업 E1과 손잡고 공동주택 전기차 충전 인프라 확대에 나선다.

한화 건설부문은 지난 15일 E1과 ‘공동주택 전기차 충전 인프라 경쟁력 제고’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

한화 건설부문 천장형 전기차 충전설비 ‘EV에어스테이션’. 한화 건설부문 제공

이번 협약에 따라 한화 건설부문은 천장형 전기차 충전시스템 ‘EV에어스테이션’ 공급과 기술 지원을 맡고, E1은 충전 서비스 운영과 관리를 담당한다. 충전 정보 제공부터 결제·정산까지 통합해 입주민 이용 편의를 높인다.

특히 기존 바닥 설치형이 아닌 ‘천장형 충전 방식’을 도입한 점이 특징이다. 하나의 충전기로 최대 3대 차량을 동시에 충전할 수 있고, 케이블 걸림이나 주차 위치 제약을 줄여 공간 활용도를 높일 수 있다. 안전성도 강화했다. 화재 감지 센서와 카메라, 차량과 충전기 간 정보를 주고받는 통신 기능(PLC)을 적용해 충전 과정에서 발생할 수 있는 화재 위험을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 양사는 해당 시스템을 올해 하반기부터 ‘한화 포레나’ 단지에 순차적으로 적용한다.

김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 “한화 포레나 입주민들에게 안전하고 편리한 전기차 충전 인프라를 제공하겠다”고 말했다.

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