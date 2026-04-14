대구시, 친환경차 보급 ‘한 달’ 앞당긴다… 20일부터 2차 접수

대구시는 지속하는 고유가 상황에 대응해 소상공인과 물류업계의 경제적 부담을 완화하고자 친환경차 보급 일정을 당초 계획보다 한 달씩 앞당겨 시행한다고 14일 밝혔다.

한 쇼핑몰 내 전기자동차 충전 구역의 모습. 뉴스1

이에 따라 5월과 8월로 예정됐던 2∙3차 보급 시기는 각각 4월과 7월로 조정된다. 이번 4월에 시행되는 2차분 보급 물량은 총 1362대로, 전기차 1063대, 이륜차 279대, 수소차 20대 규모다.

신청은 20일부터 무공해차 통합누리집을 통해 온라인으로 진행한다. 보조금은 정부 지침에 따라 차종별로 차등 지원하며, 전기차 기준 승용차 최대 754만원, 화물차 최대 1365만원, 중형 버스는 최대 6500만원까지 지원받을 수 있다.

올해 대구시의 친환경차 전체 보급 목표는 4325대다. 앞서 지난 2월 시행한 1차 보급은 시민들의 높은 관심 속에 조기 마감된 바 있다.

정의관 시 미래혁신성장실장은 “보급 일정을 앞당김으로써 고유가로 어려움을 겪는 소상공인 등에게 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지