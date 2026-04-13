포항시, 중국 상해 ‘한중 산업협력 및 경북 투자설명회’ 참가… 산업 경쟁력 홍보

경북 포항시는 13~17일까지 중국 상해, 닝보, 심천 등 상해권 주요 도시를 순회하며 한중 산업 협력 및 경북 투자설명회에 참가해 해외 투자유치 활동에 나선다고 밝혔다.

시는 13일 상해에서 열린 ‘한중 산업협력 포럼 및 경북 투자설명회’에 참여해 포항의 산업 경쟁력과 투자 강점을 현지 기업과 투자자들에게 소개하고 투자 협력 기반 확대에 나섰다.

이번 행사는 중국 상해권역의 주요 기업과 국내 복귀를 희망하는 기업 등을 대상으로 경북의 투자환경과 산업 경쟁력을 알리기 위해 마련됐으며, 산업협력 포럼과 경북 투자환경 설명, 시군과 현지 기업 간 매칭 상담 등이 진행됐다.

특히 상해에서는 전기차, 반도체, 로봇 분야를 중심으로 현지 기업과의 교류가 이뤄졌으며 포항시는 이차전지, 수소, 바이오, 데이터·AI 등 미래산업 중심으로 고도화되고 있는 산업구조와 영일만항을 기반으로 한 물류 경쟁력, 산업단지와 기업지원 제도 등 지역의 강점을 소개했다.

이번 행사에는 경북 지자체 관계자, 도내 주요 산업 기업관계자, 중국 현지 투자자, 기업인 등 총 100여 명이 함께했다.

포항시는 13일 중국 상해에서 열린 ‘한중 산업협력 포럼 및 경북 투자설명회’에 참여해 지역 산업 경쟁력을 홍보한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

포항시는 현지 기업과의 개별 상담을 통해 공장 설립, 인프라 투자, 기술제휴, 공급망 연계 협력 등 실질적인 투자 협력 가능성을 모색했다.

포항시는 이번 행사를 계기로 중국 현지 기업 대상 투자유치 활동을 확대하고, 경북도와의 공동 투자유치 활동을 통해 포항의 전략산업과 연계한 투자 수요를 적극 발굴해 나갈 계획이다.

서현준 투자기업지원과장은 “이번 상해 투자설명회는 포항의 산업 기반과 미래 성장 가능성을 중국 기업에 직접 알릴 수 있는 기회”라며 “경북도와 긴밀히 협력해 실질적인 투자유치 성과로 이어질 수 있도록 적극 대응하겠다”고 말했다.

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