군산 앞바다서 잠수장비로 해삼 불법 채취 잇따라

전북 서해에서 잠수장비를 이용해 해삼을 불법 채취한 일당이 잇따라 덜미를 잡혔다. 해경은 어족 자원 보호와 수산 질서 확립을 위해 단속을 강화할 방침이다.

12일 군산해양경찰서에 따르면 지난 8일 오후 3시쯤 군산시 십이동파도 인근 해상에서 허가받지 않은 잠수장비를 이용해 해삼을 포획한 어선을 수산업법 위반 혐의로 적발했다.

군산해경이 군산시 십이동파도 인근 해상에서 불법 잠수장비를 이용해 해삼을 포획한 어선을 적발하고 어획물을 현장에 방류 조치하고 있다. 군산해경 제공

해경은 원거리 감시 추적시스템(CVMS)을 통해 불법 조업 중인 양식장관리선 A호를 발견하고 승선해 정밀 검문검색을 실시한 결과, 면허·허가 외 방식으로 해삼 300㎏(시가 230만원 상당)가량을 불법 채취한 사실을 확인했다.

조사 결과 이들은 낮 12시30분부터 3시간여 동안 공기통 등 잠수장비를 착용하고 해삼을 포획한 것으로 드러났다. 해경은 현장에서 범행을 시인받고 공기통 등 장비를 압수했으며, 불법 어획물은 전량 해상에 방류 조치했다.

앞서 군산해경은 지난달 28일에도 군산항 북방파제 인근 해상에서 잠수장비를 이용해 해삼 173㎏(시가 133만원 상당)을 불법 채취한 선장과 잠수부 등 4명을 적발했다. 해경은 공기통을 싣고 출항하는 정황을 포착한 뒤 입항지에서 잠복 수사를 벌여 이들을 검거했다.

현행 수산업법은 면허나 허가, 신고된 어업 외의 방법으로 수산동식물을 포획·채취하는 행위를 금지하고 있으며, 특히 스쿠버 등 잠수장비를 이용한 채취는 엄격히 제한된다. 이를 위반할 경우 형사처벌 대상이 된다.

군산해경은 다음 달까지 집중 단속 기간으로 정하고, 관계 기관과 협력해 불법 어업 행위를 지속적으로 단속할 계획이다.

군산해경 관계자는 “해삼 불법 채취는 어촌계 양식장 피해와 수산물 유통 질서 교란으로 이어질 수 있다”며 “해삼 채취가 집중되는 시기인 만큼 해상과 육상을 연계한 단속을 강화할 방침”이라고 말했다.

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