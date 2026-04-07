도로도 소프트웨어로…현대건설, 건기연과 첨단 인프라 개발 나서

현대건설이 국책 연구기관인 한국건설기술연구원(KICT)과 손잡고 차세대 교통 인프라 기술 개발에 나선다.

현대건설은 7일 한국건설기술연구원과 ‘건설기술 발전 및 산업 고도화를 위한 협력체계 구축’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 전날 열린 협약식은 김재영 현대건설 기술연구원장과 박선규 한국건설기술연구원장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

지난 6일 경기도 고양특례시에 위치한 한국건설기술연구원에서 김재영 현대건설 기술연구원장(왼쪽), 박선규 한국건설기술연구원장(오른쪽)이 업무협약을 체결하고 기념 촬영하고 있다. 현대건설 제공

이번 협약은 연구개발과 현장 적용을 동시에 추진하기 위한 것이다. 한국건설기술연구원의 원천기술을 현대건설의 시공·운영 역량과 연계해 실제 사업 적용까지 이어간다는 계획이다.

양사는 특히 ‘소프트웨어 중심 도로체계(SDR·Software Defined Road)’ 개발에 협력한다. SDR은 기존 아스팔트·신호체계 등 시설 중심 도로에서 벗어나 데이터와 소프트웨어를 기반으로 교통 흐름을 관리·제어하는 기술이다. 교통 운영 시뮬레이션과 스마트 도로 관리 기술 등을 접목한 것이 특징이다.

이와 함께 하이퍼루프(Hyperloop) 인프라 개발도 추진될 전망이다. 하이퍼루프는 대형 진공튜브 내 자기부상 고속열차를 상업용 항공기보다 빠른 시속 1000km 이상으로 운행하는 미래 친환경 교통수단이다. 서울과 부산(400km)을 20분 만에 주파할 수 있어 ‘꿈의 이동수단’, ‘꿈의 열차’로 불린다.

현대건설 관계자는 “자율주행과 스마트시티 확산으로 인프라의 디지털 전환이 빠르게 진행되고 있다”며 “연구기관과의 협력을 통해 차세대 건설기술을 확보하고 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

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