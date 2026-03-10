순천시, 메디앙스와 협약…그린바이오 산업 생산거점 조성

전남 순천시와 메디앙스가 그린바이오 산업 육성과 생태계 조성을 위해 손을 잡았다.

순천시는 10일 시청에서 메디앙스와 그린바이오 산업 육성 및 생산시설 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

전남 순천시와 메디앙스 관계자들이 10일 순천시청에서 ‘그린바이오 산업 육성 및 생태계 조성을 위한 업무협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 순천시 제공

이번 협약은 순천의 생태·정원 자원과 메디앙스의 생산·연구 역량을 결합해 지속 가능한 산업 모델을 구축하기 위해 추진됐다.

메디앙스는 천연·비자극 제품을 중심으로 한 대표 브랜드를 보유한 기업으로, 지난해 무역의 날 ‘수출의 탑’을 수상하며 해외 시장에서 경쟁력을 인정받고 있다.

특히 자연 유래 성분 제품을 앞세워 중국 최대 쇼핑 행사인 광군제에서 유아 세제 부문 11년 연속 판매 1위를 기록하기도 했다.

메디앙스는 수출 물량 증가에 대응하고 안정적인 생산 기반을 확보하기 위해 순천 그린바이오 산업 육성지구에 새로운 생산 거점을 마련할 계획이다.

순천시는 기업에 납품할 원물 공급을 위해 지역 농가가 참여하는 ‘세미 스마트팜’ 생산단지 조성을 위한 국비 공모에도 나설 방침이다. 또 옛 승주군청 일대를 중심으로 그린바이오 산업과 치유 기능이 결합된 산업·생활 공간으로 재생하는 방안도 추진할 계획이다.

순천시 관계자는 “기업 유치를 통해 지역 농업과 산업이 함께 성장하는 그린바이오 생태계를 구축하겠다”고 말했다.

