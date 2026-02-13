“라떼 속 우유, ‘두유’로 바꿔보세요”…3주 뒤 혈압계 숫자가 달라집니다

카페 키오스크 앞에서 잠시 멈칫하는 순간이 있습니다. “라떼에 우유 대신 두유로 변경하시겠어요?” 예전엔 유당불내증 때문에, 혹은 고소한 맛 때문에 선택하던 이 작은 ‘옵션 변경’이 이제는 생존을 위한 전략이 될지도 모르겠습니다.

“우유 대신 두유로 변경하시겠어요?” 최근 카페 키오스크에서 흔히 볼 수 있는 이 선택이 단순한 취향을 넘어 혈압과 혈액 건강을 지키는 중요한 식단 전략으로 주목받고 있다. Freepik 제공

매일 마시는 우유 한 팩을 두유로 바꾸는 것만으로도 혈압약의 도움 없이 혈관 압력을 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔기 때문입니다. 딱 3주간의 식탁 실험입니다.

◆17번의 검증, 결론은 “바꿔라”

우유를 끊고 두유를 선택한 사람들의 몸에는 어떤 변화가 일어났을까.

13일 의료계에 따르면 국제학술지 ‘BMC Medicine’에 게재된 캐나다 토론토대 연구팀은 이 궁금증을 풀기 위해 3주 이상 진행된 17개의 무작위 대조 시험(RCT) 데이터를 샅샅이 뒤졌다. 대상은 고혈압이나 고지혈증 위험이 있는 성인들이었다.

결과는 숫자로 증명됐다. 하루 평균 500ml의 우유를 두유로 대체한 그룹은 나쁜 콜레스테롤(LDL) 수치가 떨어졌고, 혈압과 염증 반응 수치(CRP)도 동시에 내려갔다.

생존을 위한 한 마디, '우유 대신 두유로 바꿔주세요.' 제미나이 생성 그래픽

연구진은 국제학술지 ‘BMC Medicine’을 통해 “단순히 음료 하나를 바꿨을 뿐인데 심장대사 지표 전반에서 ‘약물 치료’에 준하는 긍정적 신호가 잡혔다”고 설명했다.

500ml는 편의점 일반 두유(190ml) 약 2팩 반, 스타벅스 기준 그란데(473ml)보다 조금 더 많은 양이다. 일상에서 충분히 시도해볼 만한 수준이라는 뜻이다.

◆혈압 2~5mmHg 하락이 갖는 진짜 의미

“겨우 몇 mmHg?”라고 말하기 쉽다. 그러나 혈관은 그 작은 차이를 분명히 기억한다. 연구에 따르면 콩 단백질 섭취 시 수축기 혈압이 평균 2~5mmHg 낮아졌다. 환자 개인에게는 작은 변화처럼 보일지 모른다.

의학계가 바라보는 관점은 다르다. 인구 집단 전체로 봤을 때 혈압이 평균 3mmHg만 떨어져도 뇌졸중 사망률은 8%, 관상동맥 질환 사망률은 5%가량 줄어든다는 통계가 있다.

질병관리청 국민건강영양조사에 따르면 30세 이상 성인 약 3명 중 1명이 고혈압을 앓고 있다. 특히 수축기 혈압이 120~139mmHg인 ‘주의혈압’ 구간에서는 2~5mmHg의 작은 변화도 결코 가볍지 않다. 이 미세한 차이가 고혈압 진단선으로 넘어가느냐를 가르는 분기점이 되기 때문이다.

핵심은 콩 속에 든 ‘이소플라본’이다. 식물성 에스트로겐으로 불리는 이 성분은 혈관 내피세포의 기능을 살리고 염증을 가라앉히는 ‘혈관 청소부’ 역할을 한다.

미국 식품의약국(FDA)이 한때 콩 단백질의 심장 질환 예방 가능성을 언급하며 섭취를 권장했던 배경이기도 하다.

공정을 거쳤다고 다 같은 초가공식품이 아닙니다. 제미나이 생성 그래픽

◆“공장 거쳤다고 다 같은 가공식품 아냐”

이번 연구는 ‘두유=초가공식품’이라는 낙인에도 반기를 들었다. 식품 영양학계 일각에서는 공정을 거친 두유를 건강에 해로운 초가공식품으로 분류하기도 한다. 하지만 연구진은 “가공되었다는 이유만으로 영양학적 가치를 깎아내려선 안 된다”고 지적했다.

실제로 두유 시장은 단순히 ‘우유 대체재’를 넘어 ‘친환경·건강식’으로 판을 키우고 있다.

유엔식량농업기구(FAO)가 축산업 탄소 배출 문제를 지적하면서, 가치 소비를 중시하는 젊은 층이 식물성 음료로 이동하고 있기 때문이다.

◆달달하면 ‘毒’…성분표 뒤집어봐야

문제는 ‘어떤 두유’냐다. 한 마트에 진열된 두유 제품 10종의 성분표를 확인해보니 개당 당류가 10g을 넘는 제품이 절반 이상이었다. 콜라 3분의 1 캔을 섞어 마시는 셈이다.

두유의 혈압 강하 효과를 제대로 누리기 위해서는 반드시 성분표를 확인해야 한다. 당류가 과다하게 포함된 제품은 오히려 혈당 스파이크를 유발할 수 있어 ‘무가당’ 혹은 ‘원액 두유’ 선택이 권장된다. Freepik 제공

이번 연구의 효과를 보려면 반드시 ‘무가당(Unsweetened)’ 혹은 ‘콩국물 100%’ 제품을 골라야 한다.

맛 때문에 설탕이 듬뿍 든 두유를 하루 500ml씩 마신다면, 혈압은 잡을지 몰라도 혈당 스파이크와 뱃살이라는 또 다른 폭탄을 맞게 된다.

결국 선택은 소비자의 몫이다. 오늘 점심 커피, 우유 대신 두유로 바꾸되 시럽은 빼달라고 말하는 것. 그 사소한 주문 한 마디가 3주 뒤 당신의 건강검진 성적표를 바꿀 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지