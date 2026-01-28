‘남원 귀촌이’ 김범준, 시골살이 한 달…웃음과 정으로 전국 안방 노크

전북 남원시 홍보대사로 활동 중인 개그맨 김범준(활동명 ‘귀촌이’)이 도시를 떠나 농촌에 안착한 일상이 잔잔한 공감과 웃음을 전하고 있다.

28일 남원시에 따르면 김범준은 지난해 남원시 귀농·귀촌인을 대상으로 추진 중인 주거 지원 정책사업 ‘남원에서 살아볼 가(家)’에 선정돼 현재 주천면에 거주하고 있다.

전북 남원시 홍보대사로 귀촌인의 삶을 체험 중인 개그맨 김범준이 하주마을 경로당에서 어르신들에게 목·어깨 안마기를 제공한 뒤 손가락으로 하트를 만들어 보이고 있다. 남원시 제공

그는 월세 1만 원이라는 부담 없는 주거 환경에서 실제 귀촌인의 삶을 체험하며, 남원의 생활 여건과 농촌 공동체의 일상을 몸소 경험 중이다. 예비 귀농·귀촌인의 안정적인 정착을 돕기 위해 주거 공간을 제공하는 이 사업은 김범준을 통해 정책 체감도를 높이는 대표 사례로 주목받고 있다.

주천면 하주마을에서의 일상도 자연스럽게 녹아들고 있다. 김범준은 마을 경로당을 찾아 어르신들과 함께 시니어 레크리에이션 시간을 갖는 등 주민들과 웃음을 나누며 공동체의 일원이 되어가고 있다. 시골 마을 특유의 정과 느린 일상, 사람 중심의 삶이 김범준의 귀촌 생활에 온기를 더하고 있다.

이 과정에서 지역사회에 대한 나눔도 이어졌다. 남원시 삼성스토어 공설시장점 김경찬 대표와 협업해 하주마을 경로당에 목·어깨 안마기 등을 기부하며, 지역 공헌을 실천했다.

귀촌 한 달 차, 김범준의 소박하지만 따뜻한 시골살이가 방송을 통해 전국 시청자들과 만난다. KBS2 TV는 오는 29일 오후 6시35분 생생정보 ‘나나랜드’ 코너를 통해 이를 전국에 소개될 예정이다. 김범준이 거주 중인 주택과 하주마을 풍경, 주민들과 어우러진 일상을 중심으로 꾸며져 남원 귀촌 정책과 농촌 공동체의 매력을 생생하게 전달할 계획이다.

한편 ‘남원 귀촌이’로 불리는 김범준은 남원시 홍보대사로서 홍보영상 제작은 물론, 개인 유튜브 채널 ‘산타는 개그맨’을 통해 실제 귀촌 경험을 바탕으로 한 콘텐츠를 꾸준히 공유하고 있다. 원천초등학교 장학금 기부와 고향사랑기부제 참여, 어르신 물품 기부 등 지역사회 나눔 활동도 이어가며 귀촌인의 모범 사례를 만들고 있다.

남원시 관계자는 “김범준의 귀촌 체험과 이를 담은 방송을 계기로 남원시의 귀농·귀촌 정책과 사람 냄새 나는 농촌 공동체의 가치가 전국적으로 확산될 것으로 기대한다”고 말했다.

