GC녹십자, 영업이익 2배 ‘잭팟’…매출 1조 9913억원 역대급 성적

GC녹십자 본사 전경.

GC녹십자가 지난해 매출 2조원에 육박하는 실적을 거두며 내실과 외형 성장을 동시에 이뤄냈다. 특히 미국 시장에 성공적으로 안착한 고마진 제품이 전체 수익성을 끌어올리는 핵심 동력이 된 것으로 나타났다.

◆ 매출 1조 9913억원 기록…영업이익 전년 대비 100% 이상 성장

GC녹십자는 연결재무제표 기준 지난해 연간 매출액이 1조 9913억원으로 잠정 집계됐다고 26일 밝혔다. 이는 전년 대비 18.5% 증가한 수치다. 수익성 측면에서의 성과는 더욱 두드러진다. 영업이익은 691억원을 기록하며 전년 대비 2배 이상 늘어난 것으로 집계됐다.

회사 측은 실적 개선의 주요 요인으로 고마진 제품의 해외 매출 확대를 꼽았다. 수익성이 높은 제품들이 글로벌 시장에서 선전하며 전체 실적 성장을 견인했다는 분석이다.

◆ 미국 진출 ‘알리글로’ 연매출 1500억원 돌파

실적 성장의 일등 공신은 미국 시장에 진출한 정맥주사형 면역글로불린 ‘알리글로’다. 알리글로는 미국에서만 연간 1500억원(약 1억 600만달러)을 상회하는 매출을 기록하며 전사 실적을 이끌었다.

기존 주력 제품들도 출시 이후 최대 매출을 갈아치웠다. 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’는 전년 대비 약 20% 성장한 744억원의 매출을 올렸으며 수두백신 ‘배리셀라주’는 321억원의 매출로 외형이 2배 이상 확대됐다. 회사 측은 안정적인 수요 확대를 바탕으로 이들 제품의 성장세가 지속될 것으로 내다봤다.

◆ 자회사 적자 폭 축소 및 안정적 수익 구조 유지

연결 대상 자회사들도 수익성 개선 흐름에 합류했다. 지난해 인수한 ABO플라즈마는 신규 혈장 채취 시스템 도입을 통해 4분기 적자 폭을 크게 줄였다. 올해는 전년 대비 영업 적자를 절반가량 축소하는 것을 목표로 사업을 추진 중이다.

세포치료제 기업 GC셀은 매출 1655억원을 기록하며 전년 대비 적자 폭을 31% 축소했다. 다만 합병 시 인식된 영업권 자산에 대한 공정가치 평가가 반영되면서 당기순이익에는 일시적인 영향이 있었다. GC녹십자웰빙 또한 1647억원의 매출과 173억원의 영업이익을 올리며 주력 사업을 중심으로 안정적인 수익 구조를 유지했다.

◆ 기존 사업과 자회사 시너지 통해 성장세 지속 전망

사업 부문별 별도 매출을 보면 혈장분획제제 5602억원, 백신 제제 3006억원, 처방의약품 4798억원 등으로 나타났다. 일반의약품 및 소비자헬스케어 부문도 1197억원의 매출을 올리며 힘을 보탰다.

GC녹십자 관계자는 “견고한 기존 사업과 자회사의 수익성 개선이 맞물려 올해도 지속적인 성장을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

