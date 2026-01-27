안암역 일대 ‘고대 골목형 상점가’ 지정

서울 성북구가 지하철 6호선 안암역 고려대 일대를 ‘고대 골목형 상점가’로 지정해 지역 상권 활성화에 나선다. 구는 22일 고대 골목형 상점가 상인회에 지정서를 전달했다고 26일 밝혔다.



고대 골목형 상점가는 안암역 3번 출구에서 안암 오거리 인근으로 이어지는 구간으로, 면적 9314㎡에 점포 205곳이 밀집해 있다. 고려대와 인접해 학생과 청년층 유동 인구가 많다. 이에 따라 학생과 주민들의 소비 부담 완화, 상인들의 매출 증대 효과가 기대된다. 골목형 상점가로 지정되면 온누리상품권 가맹점 등록, 시설 개선, 마케팅·컨설팅 지원 등 각종 혜택을 받게 된다.



이재일 고대 골목형 상점가 상인회장은 지정서 전달식에서 “상인 간 단합을 강화해 상점가 재도약의 기반을 마련하겠다”고 말했다.



구는 고대 골목형 상점가에 환경 개선, 공동 마케팅 등 다양한 사업을 지원할 계획이다. 이를 통해 골목 상권에 활력을 더하고 지역 경제 선순환 구조를 만든다는 방침이다. 이승로 구청장은 “지속 가능한 골목형 상점가 모델로 성장할 수 있게 행정적 지원을 이어 가겠다”고 말했다.

