국민 83% “전주 하계올림픽 유치 찬성”

전북도가 추진 중인 전주 하계올림픽 유치에 대한 사전타당성 조사에서 경제성과 국민적 지지를 동시에 확보하며 본격적인 유치 단계에 탄력받게 됐다.



전북도는 26일 ‘2036 하계올림픽 유치 사전타당성 조사 용역’ 최종 보고회를 열고 비용편익분석(B/C) 결과가 1.03으로 도출됐다고 밝혔다. B/C가 1 이상이면 경제적 타당성이 있는 것으로, 지방 도시 전주가 국제 메가 이벤트를 주도할 수 있는 가능성을 입증한 셈이다. 이번 조사는 문화체육관광부 지정 전문기관인 한국스포츠과학원이 지난해 4월부터 올해 1월까지 약 10개월간 수행했다.



사전타당성 조사 결과 총사업비는 6조9086억원으로 산정됐다. 시설비 1조7608억원(25.5%), 운영비 5조1478억원(74.5%)이다. 전북도는 경기장 신축을 최소화하고 기존 체육시설 개·보수, 건립 예정 시설을 적극 활용해 재정 부담을 낮출 방침이다. 경기장은 총 51개로, 도내 32개와 타 지역 19개로 분산 배치된다. 이는 국제올림픽위원회(IOC)의 ‘올림픽 어젠다 2020+5’에 부합하는 방식으로, 지방 도시의 기반시설 한계를 보완하면서도 재정 효율성과 대회 운영 안정성을 확보한다.



국민 여론도 뒷받침됐다. 한국스포츠과학원이 지난달 7일부터 이달 6일까지 실시한 인식 조사 결과, 전 국민의 82.7%, 전북도민의 87.6%가 전주 올림픽 유치에 찬성했다. 전북도는 향후 전북도의회 올림픽 유치 동의안 의결을 거쳐 문체부에 대회 유치 승인을 신청하는 등 공식 행정 절차에 돌입할 방침이다.

