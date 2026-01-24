조코비치, 테니스 메이저 대회 단식 첫 400승 달성

노바크 조코비치(4위·세르비아)가 테니스 메이저 대회 단식 본선 400승을 달성했다.



조코비치는 24일 호주 멜버른에서 열린 호주오픈 테니스 대회(총상금 1억1천150만호주달러·약 1천100억원) 7일째 남자 단식 3회전에서 보틱 판더잔출프(75위·네덜란드)를 3-0(6-3 6-4 7-6<7-4>)으로 제압했다.



이로써 조코비치는 메이저 대회 단식에서 400승 고지에 가장 먼저 올랐다.

400승 달성 후 기뻐하는 조코비치. 로이터연합뉴스

조코비치에 이어서는 로저 페더러(은퇴·스위스)가 369승, 라파엘 나달(은퇴·스페인)이 314승을 거뒀다.



현역 선수 중에서는 200승을 거둔 선수도 없을 정도로 조코비치의 400승은 독보적인 기록이다.



여자부는 세리나 윌리엄스(은퇴·미국)가 367승으로 최다승 1위를 달리고 있다.



1987년생인 조코비치는 또 이날 승리로 호주오픈에서만 102승을 달성, 페더러가 보유한 호주오픈 남자 단식 최다승 기록과 동률을 이뤘다.



조코비치가 야쿠프 멘시크(17위·체코) 또는 이선 퀸(80위·미국)과 치르는 16강전도 이기면 호주오픈 남자 단식 최다승 신기록을 달성한다.



그는 호주오픈과 윔블던에서 102승, 프랑스오픈 101승을 따냈고, US오픈에서는 95승을 기록 중이다.



4대 메이저 대회 가운데 3개 대회에서 100승을 거둔 것도 조코비치만 달성한 기록이다.



조코비치가 이번 대회에서 우승하면 남녀를 통틀어 최초로 메이저 대회 단식 25회 우승을 달성한다.



조코비치 외에는 마거릿 코트(은퇴·호주)가 메이저 대회 여자 단식에서 24차례 정상에 올랐다.



다만 코트의 24회 우승에는 프로 선수들의 메이저 대회 출전이 허용된 1968년 이전 우승 횟수가 포함돼 있다.



1968년 이후만 따져서 메이저 대회 여자 단식 최다 우승 기록은 윌리엄스의 23회다.

