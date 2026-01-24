피겨 차준환, 4대륙선수권 쇼트 6위…아쉬운 점프 실수

피겨 스케이팅 남자 싱글 에이스 차준환(서울시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 앞두고 마지막 국제대회에 출전해 경기력을 점검했다.



차준환은 24일 중국 베이징에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 4대륙선수권대회 남자 싱글 쇼트프로그램에서 콤비네이션 점프를 시도하다가 넘어지는 실수를 범했으나 고난도 4회전 점프를 비롯해 다른 과제들을 무난하게 수행했다.



그는 기술 점수(TES) 46.94점, 예술점수(PCS) 42.95점, 감점 1점, 총점 88.89점으로 전체 6위를 기록했다.



쇼트프로그램 '레인 인 유어 블랙 아이즈'(Rain in your black eyes)에 맞춰 연기를 시작한 차준환은 첫 과제인 쿼드러플 살코를 완벽하게 해냈다.



그는 높게 도약하면서 회전수를 넉넉하게 소화해냈고, 이 점프에서만 수행점수(GOE) 3.46점을 챙겼다.



그러나 두 번째 점프 과제인 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프를 시도하다가 착지 과정에서 중심을 잃고 넘어지면서 GOE 2.95점이 깎였다.



씩씩하게 일어난 차준환은 우아한 플라잉 카멜 스핀(레벨4)으로 관중들의 박수를 끌어냈고 후반부 첫 과제이자 마지막 점프 과제인 트리플 악셀을 수행했다.



쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정이 나왔으나 큰 감점을 받지는 않았다.



이후 차준환은 체인지 풋 싯 스핀과 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 모두 레벨 4로 연기하며 마무리했다.



함께 출전한 이재근(수리고)은 82.25점으로 7위, 김현겸(고려대)은 67.50점으로 17위를 기록했다.



북한의 한광범은 52.44점으로 26명의 출전 선수 중 25위에 그치면서 탈락했다.



1∼3위는 일본 선수들이 차지했다. 밀라노 올림픽에 출전하는 미우라 가오가 98.59점으로 선두에 올랐고, 도모노 가즈키(97.19점), 야마모토 소타(94.68점)가 뒤를 이었다.



차준환은 25일 프리스케이팅에서 메달을 노린다. 3위 소타와는 5.79점 차이로 충분히 역전할 수 있다.

