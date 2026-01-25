“일자리로 생계 보탬”…관악구, 강감찬 민생안정일자리 50명 모집

서울 관악구가 저소득층과 취업 취약계층, 실직자의 생계 안정과 자립을 돕기 위해 ‘2026년도 상반기 강감찬 관악형 민생안정일자리’ 참여자를 모집한다고 25일 밝혔다.

구에 따르면 이번 사업은 3월3일부터 7월5일까지 약 4개월간 운영된다. 모집 인원은 총 50명으로 만 65세 미만 20명과 만65세 이상 30명을 구분해 선발한다.

지난해 실시한 강감찬 민생안정일자리 활동 모습. 관악구 제공

신청 자격은 사업 개시일 기준 만 18세 이상의 근로 능력이 있는 관악구민이다.

참여를 희망하는 주민은 30일까지 관련 서류를 지참해 주소지 동 주민센터를 방문해 신청하면 된다. 자세한 내용은 관악구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

구는 신청자의 재산·소득, 참여이력, 취업취약계층 여부 등을 기준으로 심사할 계획이다. 최종 선발 결과는 2월25일에 합격자에게 개별 통보한다.

선발된 인원은 구청 내 12개 부서에 배치돼 공공일자리 업무지원과 관내 창업시설 운영 지원 등 업무를 수행한다.

박준희 구청장은 “이번 사업이 구민들의 생계에 실질적인 보탬이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 지역 경제에 활력을 불어넣고 구민들에게 꼭 필요한 맞춤형 일자리를 창출하는 데 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

