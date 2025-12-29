축구협회, 2035 아시안컵도 유치 신청

대한축구협회가 2031년에 이어 2035년 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 유치 의향서를 제출했다.



대한축구협회는 “지난 26일 2031년 대회 유치의향서를 AFC에 제출한 데 이어 2035년 대회 유치의향서도 냈다”고 29일 밝혔다.

대한축구협회 깃발. 뉴시스

이번 결정은 AFC가 2031년과 2035 아시안컵 유치 절차를 함께 진행하기로 하면서 이뤄졌다. 협회는 호주, 인도네시아, 인도, 쿠웨이트, 중앙아시아 3개국(우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄)이 도전장을 내민 2031년 대회에 이어 2035년 대회도 유치하기로 하면서 아시안컵을 꼭 개최하겠다는 강력한 의지를 보였다. 2031년 대회 유치를 희망했던 아랍에미리트(UAE)는 신청을 철회했다.



축구협회 관계자는 “2031년과 2035년 대회 동시 유치 신청을 통해 협회의 적극성을 충분히 나타낼 수 있다고 본다”며 “다른 국가들 상황과 AFC 내부 분위기를 파악하며, 개최 가능성을 높일 수 있는 전략적인 유치 활동을 펼치겠다”고 밝혔다.



1956년에 창설된 아시안컵은 4년마다 열리는 아시아 최고 권위의 축구 국가대항전이다. 아시안컵 개최는 지난 2월 제55대 축구협회장 선거에서 당선돼 4선에 성공한 정몽규 회장의 공약이기도 하다. 축구협회는 유치 의향서 제출을 마무리함에 따라 향후 문화체육관광부, 대한체육회 등 상위 단체와 협의를 진행하며 유치 준비에 나설 계획이다. 2031년과 2035년 아시안컵의 개최지는 2027년 상반기 AFC 총회를 통해 확정된다.

