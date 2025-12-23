어깨탈구 발생했다면? 꼭 기억해야할 초기 대처법

바른본병원 이준범 정형외과 전문의

어깨 관절(견관절)은 우리 몸의 관절 중 움직임의 범위가 가장 넓다. 유연성이 뛰어난 만큼 안정성은 다른 관절에 비해 약하기 때문에 탈구(Dislocation)가 가장 흔하게 발생한다. 외부의 강한 충격이나 외력에 의해 관절이 정상 위치에서 완전히 이탈하는 견관절 외상성 탈구는 단순한 사고 또는 어깨가 삐끗한 것을 넘어 정밀한 진단과 치료가 필요한 질환이다.

견관절 탈구는 주로 스포츠 활동 중 부딪히거나, 팔을 뻗은 채 땅을 짚으며 넘어지는 낙상 시 발생한다. 대부분의 탈구는 팔이 바깥으로 돌아가면서 뒤로 젖혀지는 순간 관절을 둘러싼 인대와 관절낭이 찢어지며 상완골(팔뼈) 머리가 대게는 앞방향(또는 앞아래 방향)으로 어긋나는 전방(전하방) 탈구 형태로 일어난다.

탈구 순간 환자는 극심한 통증과 함께 어깨 관절 부위가 쑥 꺼지거나 모양이 이상하게 변형되는 것을 느끼며, 통증 때문에 팔을 전혀 움직일 수 없다. 때로는 겨드랑이 주변 신경이 압박되면서 피부 감각 이상이나 마비 증상이 동반되기도 한다. 이러한 증상이 나타난다면 즉시 의료기관을 찾아야 한다.

탈구가 발생하면 관절이 빠지는 것 이상의 심각한 내부 조직 손상이 필연적으로 동반된다. 가장 흔한 손상은 어깨뼈 관절와 가장자리를 둘러싼 연골 조직인 관절와순(Labrum)이 찢어지는 것이다. 이를 뱅카르트 병변(Bankart Lesion)이라 부르는데, 이 손상은 어깨가 다시 빠지는 만성 불안정증의 주요 원인이 되는 것으로 알려져 있다.

또한, 관절을 지지하는 관절낭과 인대들이 파열되며, 특히 고령 환자의 경우 어깨 힘줄인 회전근개가 함께 찢어지는 경우도 많다. 상완골 머리가 어깨뼈와 부딪히며 움푹 패이는 힐-삭스 병변(Hill-Sachs Lesion)과 같은 뼈 손상이 동반될 수도 있어, 정확한 진단(X-ray, MRI 등)을 통해 손상된 모든 구조물을 확인하는 것이 중요하다.

탈구가 발생했을 때는 환자 스스로 또는 비의료인이 억지로 빠진 어깨를 끼워 넣으려 시도하는 것은 절대 금해야 한다. 이러한 시도는 신경 및 혈관 손상을 악화시키거나 심한 골절을 유발할 수 있다. 즉, 호미로 막을 것을 가래로 막는 격이 되어 버릴 수 있다.

초기 응급조치는 환자의 팔을 편안한 상태로 고정하고, 즉시 정형외과 전문의를 찾아 안전하게 관절을 제자리에 맞추는 도수 정복(Reduction)을 받는 것이다. 정복 후 치료는 손상 정도와 재발 위험에 따라 결정된다. 첫 탈구이거나 손상이 경미할 경우, 관절 정복 후 3~4주간 보조기로 고정한 뒤 재활 운동을 시행하는 비수술적 치료를 우선 고려한다.

그러나 탈구가 두 번 이상 재발했거나, 첫 탈구 시 관절와순 파열 등 심각한 인대 손상 또는 뼈 결손이 확인된 경우 수술적 치료가 필수적이다. 특히 활동량이 많은 젊은 환자라면 첫 탈구라 하더라도 재발 가능성이 50% 이상으로 매우 높기 때문에 수술적 치료가 적극적으로 고려된다.

대부분은 피부 절개 없이 카메라와 미세 기구를 사용하는 관절경 수술(Arthroscopy)을 통해 찢어진 관절와순과 인대를 봉합하고 제자리에 단단히 고정하여 어깨의 안정성을 회복시킨다. 뼈 손상이 클 경우 뼈를 고정하거나 경우에 따라 뼈 이식까지 고려해야하는 보다 복잡한 수술이 필요할 수도 있다.

바른본병원 이준범 정형외과 전문의는 “탈구의 가장 큰 문제는 합병증으로 반복적인 탈구는 작은 충격에도 어깨가 쉽게 빠지는 만성 불안정증(재발성 탈구), 즉 습관성 탈구로 이어져 일상생활을 심각하게 위협한다”며, “반복되는 탈구 과정에서 연골이나 뼈가 계속 손상되면 장기적으로 연골이 마모되는 외상성 관절염(Arthrosis)으로 진행될 수 있다”고 조언했다.

이어 “견관절 탈구는 단순한 '염좌'가 아닌, 주변 구조물의 심각한 파열을 동반하는 중증 외상이다. 젊은 나이에 발생할수록 재발의 위험이 높으므로, 반드시 숙련된 전문의와 상의하여 손상 정도에 따른 맞춤 치료 계획을 수립하고 재활에 임해야 재발없는 건강한 어깨를 되찾을 수 있다”고 덧붙였다.

