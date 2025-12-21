경마전설 박태종 ‘아름다운 馬무리’

한국 경마의 상징적 존재이자 ‘경마 대통령’으로 불린 박태종(60·사진) 기수가 마지막 레이스를 마치고 안장에서 내려왔다.



박 기수는 21일 경기 과천 렛츠런파크 서울에서 열린 이날 6경주에 ‘미라클삭스’에 기승해 마지막 질주를 펼쳤다. 1번 출발대에서 힘차게 선두로 치고 나간 박 기수는 마지막 코너까지 1위를 내달렸지만 최종 직선 주로에서 뒤에 처져 있다 치고 나온 이상규 기수의 ‘이슬처럼’에 선두를 내주고 아쉽게 2위로 경기를 마쳤다.



1987년 4월 1일 22세의 나이로 처음 경주로에 나섰던 박 기수가 38년간 집필했던 한국 경마 역사의 마지막 장을 끝내는 순간이었다. 이날까지 통산 1만6015회 출전해 2249승을 따낸 한국 경마 역사상 그 누구도 넘보지 못할 기록을 남긴 채 한국 경마사의 한 시대가 막이 내렸다.



박 기수가 ‘경마 대통령’이란 별명을 얻게 된 것은 최다승 때문만이 아니다. 두 차례 큰 낙마사고의 어려움도 이겨내며 그랑프리와 코리안더비를 포함해 대상경주를 총 48회 석권하고, 최우수 기수를 5회나 수상하는 등 철저한 체력 관리, 흔들림 없는 집중력, 말에 대한 섬세한 이해, 경마에 대한 변치 않는 열정이 빛났기에 얻었던 명성이다.



정기환 한국마사회 회장은 “박태종 기수는 38년간 한국 경마와 희로애락을 함께하며 프로 정신을 보여준 살아있는 전설이다. 기록만으로는 다 담을 수 없는, 한국 경마 발전에 헌신한 그의 공로는 영원히 기억될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지