李, 내달 다카이치 고향서 정상회담 검토

韓·日 외교당국 일정 조율 등 논의
이재명 대통령이 다음 달 중순 다카이치 사나에 일본 총리의 고향인 일본 나라현 나라시를 방문해 정상회담을 진행하는 방안을 추진 중이다.
여권에 따르면 이 대통령은 다음 달 13일부터 1박2일 일정으로 나라시를 방문할 가능성이 높은 것으로 전해졌다. 한·일 양국의 외교당국은 일정 조율을 위한 논의를 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 다음 달 정상회담이 성사될 경우 이 대통령 취임 이후 다섯 번째 한·일 정상회담이 된다.
나라현은 다카이치 총리의 출신 지역이자 지역구인 곳이다. 이 대통령은 지난 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 한·일 정상회담을 진행한 후 기자들과 만나 “셔틀 외교 정신에 따라 (다음에는) 제가 일본을 방문해야 하는데, 가능하면 나라현으로 가자고 (다카이치 총리에게) 말씀드렸다. 본인도 아주 흔쾌히 좋아하셨다”며 나라현을 방문하겠다는 의지를 드러낸 바 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지