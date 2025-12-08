‘인사 청탁 문자’ 김남국·문진석 수사 착수

청탁금지법 위반·직권남용 혐의
김현지 비서관 추가 수사 의뢰도
경찰이 ‘인사 청탁 문자 논란’과 관련해 김남국 전 대통령실 국민디지털소통비서관과 더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표 등에 대한 수사에 착수했다.
경찰 관계자는 8일 “해당 고발 사건을 서울경찰청 공공범죄수사대에 배당했다”고 밝혔다. 앞서 국민의힘 소속 이종배 서울시의원은 4일 위력에 의한 업무방해 공범 혐의로 문 수석부대표와 김 전 비서관을 경찰에 고발했다. 이들의 문자메시지 대화에 이름이 거론된 강훈식 대통령실 비서실장과 김현지 제1부속실장도 고발 대상에 포함됐다. 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)도 같은 날 서울경찰청에 문 수석부대표와 김 전 비서관 등을 직권남용·청탁금지법 위반 등으로 고발했다.
이 의원은 이날 오전 서울경찰청을 다시 방문해 김 실장을 청탁금지법 위반과 직권남용 혐의로 추가 수사 의뢰했다.
이 의원은 “김 실장이 인사에 전혀 관여하지 않고 있다면 김 전 비서관이 청탁 문자를 받았을 때 어떻게 ‘현지 누나에게 추천한다’는 말이 나올 수 있었겠느냐”며 “이는 김 실장이 인사에 개입하고 있다는 합리적인 의심이 들게 한다”고 주장했다.
이번 논란은 2일 국회 본회의장에서 문 수석부대표가 김 전 비서관에게 인사 청탁성 문자메시지를 보내는 장면이 언론 카메라에 포착되면서 불거졌다.
문 수석부대표는 같은 대학 출신 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라며 “우리 중대 후배고 대통령 도지사 출마 때 대변인도 했고 자동차 산업협회 본부장도 해서 회장하는 데 자격은 되는 것 같은데 아우가 추천 좀 해줘”라는 내용의 메시지를 보냈다. 이에 김 전 비서관은 “넵 형님, 제가 (강)훈식이 형이랑 (김)현지 누나에게 추천할게요”라고 답장했다. 인사청탁 논란이 불거지자 김 전 비서관은 사직서를 제출했고 대통령실은 이를 즉시 수리했다. 대통령실은 최근 문 수석부대표가 김 전 비서관에게 인사 청탁을 한 것을 감찰한 것으로 알려졌다.
