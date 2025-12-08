재혼 중매인 많이 하는 거짓말 2위는 ‘착하다’…1위는?

재혼 중매에서 가장 흔히 등장하는 거짓말이 ‘동안이다’, ‘경제력이 있다’는 말이라는 설문 결과가 나와 눈길을 끈다.

8일 결혼정보업체 비에나래가 공개한 설문조사 결과에 따르면, ‘재혼 맞선에서 중매인의 말 중 실제와 가장 차이 나는 부분은 무엇이냐’는 질문에 남성 응답자의 31.6%가 ‘동안이다’를 선택했다. 반면 여성 응답자 중 33.1%는 ‘경제력 있다’를 꼽아 가장 높은 비율을 보였다.

픽사베이

이어 남녀 공통적으로 ‘착하다’(남 25.9%, 여 24.1%), ‘여성스럽다 혹은 남성스럽다’(남 21.1%, 여 20.3%), ‘똑똑하다’(남 15.0%, 여 15.7%) 등의 답변이 뒤를 이었다.

전문가는 “재혼을 고려하는 남성은 외모와 자기관리 상태를, 여성은 경제력을 특히 중요하게 본다”며 “중매인 입장에서는 이런 요소를 부풀리기 쉬워 실제 만남에서 기대에 못 미치는 경우가 많다”고 말했다.

또 다른 질문인 ‘맞선 실패 경험이 쌓이면 재혼 추진에 어떤 영향을 미치느냐’에서는 성별 차이가 뚜렷하게 드러났다. 남성의 경우 ‘요령 터득’(29.3%)이 가장 많았고, 뒤이어 ‘핵심 조건에 집중’(25.6%), ‘오기가 생김’(21.8%) 등의 답변이 나왔다. 여성은 ‘의기소침’이 30.5%로 가장 높았고, ‘요령 터득’(24.8%), ‘핵심 조건에 집중’(20.7%)이 그 다음이었다.

맞선 실패가 반복될수록 여성은 자신감을 잃는 경우가 많은 반면, 남성은 전략을 조정하거나 조건을 현실적으로 바꾸는 등 재혼 가능성을 높이는 방향으로 움직이는 경향이 있는 것으로 분석된다.

전문가는 “남성은 상황에 따라 배우자 조건을 유연하게 조정하는 반면, 여성은 재혼 시기가 늦어지더라도 자신이 정해둔 기준을 잘 바꾸려 하지 않는다”며 “폭넓게 사람을 만나보는 것이 안목을 키우고 더 잘 맞는 상대를 찾는 데 도움이 된다”고 조언했다.

