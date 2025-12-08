[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 9일 (화요일) 돈은 선배한테 빌리세요

96년생: 노력이 부족하면 성사가 힘들다. 84년생: 금전융통은 멀리 있는 선배나 지인에 부탁하자. 72년생: 사소한 약속이라도 중하게 생각하자. 60년생: 아파트 빌라 주택매매는 서북방으로 추진하세요. 48년생: 병주고 약주는 사람은 정리하자. 36년생: 밤길과 운전자는 차 조심하자. 96년생: 노력이 부족하면 성사가 힘들다. 84년생: 금전융통은 멀리 있는 선배나 지인에 부탁하자. 72년생: 사소한 약속이라도 중하게 생각하자. 60년생: 아파트 빌라 주택매매는 서북방으로 추진하세요. 48년생: 병주고 약주는 사람은 정리하자. 36년생: 밤길과 운전자는 차 조심하자.

97년생 친구간에 의견대립하면 먼저 양보하라. 85년생: 지나치게 자신의 의견만 내세우지 마라. 73년생: 기차길에 돈 백원 주려다 몸을 다친다. 61년생: 재정문제는 남동방에 동료나 지인에 부탁하세요. 49년생: 상가나 건물매매는 동서방으로 추진하세요. 37년생: 대중의 뒷안길에 곡길이 있다. 97년생 친구간에 의견대립하면 먼저 양보하라. 85년생: 지나치게 자신의 의견만 내세우지 마라. 73년생: 기차길에 돈 백원 주려다 몸을 다친다. 61년생: 재정문제는 남동방에 동료나 지인에 부탁하세요. 49년생: 상가나 건물매매는 동서방으로 추진하세요. 37년생: 대중의 뒷안길에 곡길이 있다.

98년생 사업적인 안목은 스스로 키우자. 86년생: 금전융통은 동북방으로 진출하세요. 74년생: 자신의 입지를 탄탄하게 만들자. 62년생: 점포매매는 동북방으로 추진하시요. 50년생: 상심이 크고 금전손실이 예상된다. 38년생: 동등한 입장이라도 먼저 나서지 말자. 98년생 사업적인 안목은 스스로 키우자. 86년생: 금전융통은 동북방으로 진출하세요. 74년생: 자신의 입지를 탄탄하게 만들자. 62년생: 점포매매는 동북방으로 추진하시요. 50년생: 상심이 크고 금전손실이 예상된다. 38년생: 동등한 입장이라도 먼저 나서지 말자.

99년생: 자신에게 충실하길 바란다. 87년생: 일은 안 풀리고 마음만 조급해진다. 75년생: 기회는 험한 길 속에 있다. 63년생: 재정문제는 라씨 서씨 노씨에 부탁하세요. 51년생: 남의 것을 탐하지 않는 것이 도리다. 39년생: 아파트 빌라 주택매매는 서남방으로 추진하세요. 99년생: 자신에게 충실하길 바란다. 87년생: 일은 안 풀리고 마음만 조급해진다. 75년생: 기회는 험한 길 속에 있다. 63년생: 재정문제는 라씨 서씨 노씨에 부탁하세요. 51년생: 남의 것을 탐하지 않는 것이 도리다. 39년생: 아파트 빌라 주택매매는 서남방으로 추진하세요.

00년생 실패를 해도 자신감부터 회복하라. 88년생: 기대한 일이 드디어 성사된다. 76년생: 금전융통은 동남방으로 진출하세요. 64년생: 내적인 문제로 고민하는 일이 있다. 52년생: 정신적인 스트레스가 만병의 근원이다. 40년생: 상가나 건물매매는 서북방으로 추진하세요. 28년생: 타인의 의견도 존중하고 받아들여라. 00년생 실패를 해도 자신감부터 회복하라. 88년생: 기대한 일이 드디어 성사된다. 76년생: 금전융통은 동남방으로 진출하세요. 64년생: 내적인 문제로 고민하는 일이 있다. 52년생: 정신적인 스트레스가 만병의 근원이다. 40년생: 상가나 건물매매는 서북방으로 추진하세요. 28년생: 타인의 의견도 존중하고 받아들여라.

01년생 자기 페이스를 끝까지 유지하자. 89년생: 가족과의 다툼은 손해만 부른다. 77년생: 금전문제는 박씨 정씨 안씨에 부탁하세요. 65년생: 자만하지 말고 한번 더 확인하라. 53년생: 미우나 고우나 옆에 있는 이가 소중하다. 41년생: 토지 땅 대지매매는 남동방으로 추진하세요. 29년생: 감정다툼에 개입하면 곤욕이 온다. 01년생 자기 페이스를 끝까지 유지하자. 89년생: 가족과의 다툼은 손해만 부른다. 77년생: 금전문제는 박씨 정씨 안씨에 부탁하세요. 65년생: 자만하지 말고 한번 더 확인하라. 53년생: 미우나 고우나 옆에 있는 이가 소중하다. 41년생: 토지 땅 대지매매는 남동방으로 추진하세요. 29년생: 감정다툼에 개입하면 곤욕이 온다.

02년생 한번 실패에 좌절하지 말자. 90년생: 일은 감정을 배제하고 냉철하게 처리하라. 78년생: 신용문제 금전문제는 좋은 정보가 온다. 66년생: 지체한다고 묘책이 생기는 것이 아니다. 54년생: 부부간에 불화가 나타난다. 42년생: 아파트 빌라 주택매매는 북서방으로 추진하세요. 30년생; 가까운 시일 내에 합일점을 찾아라. 02년생 한번 실패에 좌절하지 말자. 90년생: 일은 감정을 배제하고 냉철하게 처리하라. 78년생: 신용문제 금전문제는 좋은 정보가 온다. 66년생: 지체한다고 묘책이 생기는 것이 아니다. 54년생: 부부간에 불화가 나타난다. 42년생: 아파트 빌라 주택매매는 북서방으로 추진하세요. 30년생; 가까운 시일 내에 합일점을 찾아라.

03년생 우직한 모습은 큰 이득은 힘들다. 91년생: 일은 감정을 배제하고 냉철하게 처리하라. 79년생: 부질없는 일에 매달리지 말자. 67년생: 점포매매는 서남방으로 추진하세요. 55년생: 일단 부딪히는 것이 해결책이다. 43년생: 재정문제는 김씨 양씨 주씨에 부탁하세요. 31년생: 결과는 때에 따라 다르다. 03년생 우직한 모습은 큰 이득은 힘들다. 91년생: 일은 감정을 배제하고 냉철하게 처리하라. 79년생: 부질없는 일에 매달리지 말자. 67년생: 점포매매는 서남방으로 추진하세요. 55년생: 일단 부딪히는 것이 해결책이다. 43년생: 재정문제는 김씨 양씨 주씨에 부탁하세요. 31년생: 결과는 때에 따라 다르다.

04년생 일에 포커스를 맞추어라. 92년생: 하는 일마다 손해가 따르니 주의하라. 80년생: 금전융통은 동서방에 진출하면 성과가 있다. 68년생: 하는 일을 정확하게 파악한 후에 말문을 열자. 56년생: 괜한 구설에 오르내리기 쉽다. 44년생: 상가나 건물매매는 북남바으로 추진하세요. 32년생: 정도를 택하는 것이 좋다. 04년생 일에 포커스를 맞추어라. 92년생: 하는 일마다 손해가 따르니 주의하라. 80년생: 금전융통은 동서방에 진출하면 성과가 있다. 68년생: 하는 일을 정확하게 파악한 후에 말문을 열자. 56년생: 괜한 구설에 오르내리기 쉽다. 44년생: 상가나 건물매매는 북남바으로 추진하세요. 32년생: 정도를 택하는 것이 좋다.

05년생 업무로 인한 스트레스가 많다. 93년생: 큰 변화보다는 안정이 최고다. 81년생: 금전문제는 서북방을 진출하세요. 69년생: 신용에 문제가 발생하니 주의하자. 57년생: 가슴에 단비가 내리는 운세다. 45년생: 토지 땅 대지매매는 남동방으로 추진하세요. 33년생: 정도를 택하는 것이 좋다. 05년생 업무로 인한 스트레스가 많다. 93년생: 큰 변화보다는 안정이 최고다. 81년생: 금전문제는 서북방을 진출하세요. 69년생: 신용에 문제가 발생하니 주의하자. 57년생: 가슴에 단비가 내리는 운세다. 45년생: 토지 땅 대지매매는 남동방으로 추진하세요. 33년생: 정도를 택하는 것이 좋다.

06년생 자금문제로 고민하는 운이다. 94년생: 겉치레보단 실속이 좋아야 한다. 82년생: 금전융통은 최씨 황씨 장씨에 부탁하세요. 70년생: 탄탄대로가 반대의 기운이 감돈다. 58년생: 아파트 빌라 주택매매는 북서방으로 추진하세요. 46년생: 소란한 곳으로 향하지 말자. 34년생: 오늘은 알아주는 사람이 없다. 06년생 자금문제로 고민하는 운이다. 94년생: 겉치레보단 실속이 좋아야 한다. 82년생: 금전융통은 최씨 황씨 장씨에 부탁하세요. 70년생: 탄탄대로가 반대의 기운이 감돈다. 58년생: 아파트 빌라 주택매매는 북서방으로 추진하세요. 46년생: 소란한 곳으로 향하지 말자. 34년생: 오늘은 알아주는 사람이 없다.

95년생: 일에 맺고 끊음을 분명히 하라. 83년생: 현실감각을 잃어버리는 것은 착오가 많다. 71년생: 금전문제는 서남방으로 진출하면 성과가 있다. 59년생: 위아래로 살피는 것이 효과적이다. 47년생: 점포매매는 북동방으로 추진하세요. 35년생; 급하게 일을 처리하지 마라. 95년생: 일에 맺고 끊음을 분명히 하라. 83년생: 현실감각을 잃어버리는 것은 착오가 많다. 71년생: 금전문제는 서남방으로 진출하면 성과가 있다. 59년생: 위아래로 살피는 것이 효과적이다. 47년생: 점포매매는 북동방으로 추진하세요. 35년생; 급하게 일을 처리하지 마라.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지