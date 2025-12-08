구윤철 “새해 민생사업 즉시집행…철저한 사전준비로 민생안정 뒷받침”

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 8일 “새해 첫날부터 주요 민생사업이 즉시 집행될 수 있도록 사업계획 수립을 12월 중 마무리해 달라”고 각 부처에 당부했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관. 뉴시스

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 재정집행점검회의에서 “내년도 예산안이 헌법기한(12월2일) 내 빠르게 확정된 만큼 예산집행을 위한 철저한 사전준비로 초혁신경제 실현과 민생안정을 적극 뒷받침하겠다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “지방정부의 원활한 사업추진을 위해 보조사업의 확정 내역과 금액을 조속히 통지하고, 회계연도 개시 전에 예산이 배정되는 사업은 1월부터 집행 가능하도록 계약·사업공고 등 사전절차를 연내 진행해달라”고 지시했다.

구 부총리는 “경기회복 모멘텀을 이어가기 위해서는 올해 예산의 마무리도 중요하다”며 “전반적인 집행상황은 양호하지만, 마지막까지 고삐를 늦추지 않고 면밀히 살피겠다”고 말했다. 이어 “이·불용 최소화와 집행률 제고에 중점을 두고 관리하겠다”며 “추경예산은 연말 전액 집행을 목표로 집행관리에 총력을 다하겠다”고 덧붙였다.

11월말 기준 1차 추경은 93.9%(관리대상 12조원 중 11조2000억원), 2차 추경은 98.2%(20조7000억원 중 20조3000억원)가 각각 집행된 것으로 집계됐다.

구 부총리는 “중앙과 지방 모두가 함께 협력해 경기회복의 온기가 전 국민에게 골고루 닿을 수 있도록 각별한 노력을 기울이겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지