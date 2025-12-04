수화기 너머 ‘톡톡’ 소리만으로 불법 촬영 피해 여성 구조한 경찰관

수화기 너머 들리는 ‘톡톡’ 전화기 다이얼 버튼 소리만 듣고, 위급 상황임을 인지한 경찰관이 불법 촬영 피해자를 구조했다.

4일 부산 부산진경찰서에 따르면 지난 2일 오전 8시 부산진경찰서 소속 서면지구대는 부산경찰청 상황실로부터 ‘다이얼 버튼 소리만 들리니 전화로 확인해 달라’는 지령을 받았다.

사진=뉴시스

서면지구대 소속 김은서 순경은 해당 신고자에게 전화로 연락했으나, 여전히 다이얼 버튼 소리만 들렸다. 김 순경은 “제가 질문할 테니 맞으면 다이얼 2번, 틀리면 1번을 치세요”라고 말했다. 이어 “모텔인가요?”, “옆에 남자가 있나요?”라고 질문하자 신고자는 다이얼 음을 통해 ‘맞다’는 의미의 다이얼 2번을 쳤다.

김 순경은 직감적으로 신고자가 위급한 상황에 직면한 것을 감지하고, 신고자에게 문자로 112신고가 가능하다는 사실을 안내해 모텔 위치와 호실을 파악해 신고자와 함께 있던 혐의자를 현장에서 검거했다.

경찰 관계자는 “이번 사건은 경찰의 빠른 상황 판단력과 신속한 대응으로 피해자를 안전하게 구조하고 혐의자를 현장에서 검거한 사례”라며 “신고자의 작은 신호도 놓치지 않도록 지속적인 대응 체계를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

