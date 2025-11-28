김동연 “평범한 시민들의 집단지성”…기후도민총회, 20건 정책 제안

“정부나 전문가가 아닌 평범한 시민들이 집단지성을 발휘해 풀 수 있는 문제들이 있다고 믿어왔습니다.”

김동연 경기도지사가 기후정책 숙의공론 기구인 ‘기후도민총회’로부터 20건의 정책 제안을 전달받았다. 국내 첫 직접민주주의 방식의 기후도민총회가 5개월간의 숙의 과정을 거쳐 내놓은 정책들이다.

김동연 지사 SNS 캡처

김 지사는 27일 자신의 페이스북에 글을 올려 “(전날) 대한민국 첫 기후정책회의인 기후도민총회로부터 정책권고문을 받았다”며 이같이 밝혔다.

이어 “시민의회는 제 오랜 꿈 중 하나였다”며 “지난 6월 출범한 뒤 숙의와 공론을 거친 총회의 정책권고문을 받으니 깨어있는 시민의 힘에 대해 더욱 자신감과 확신을 갖게 됐다”고 말했다.

그러면서 “경기도형 탄소 포인트 기부 나눔, 재활용 분리배출 기준 표준화, 실용적 자원순환 채널 운영 등 책상에서 나오기 어려운 생활 밀착형 제안들이 나왔다. 하나하나 소중하게 검토하고 도정에 적극 반영하겠다”고 덧붙였다.

기후도민총회는 ‘경기도 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례’에 따라 올해 6월30일 출범했다. 공모를 거친 도민 120명이 참여해 에너지전환, 기후격차, 소비와 자원순환, 기후경제, 도시생태계, 미래세대의 6개 워킹그룹으로 진행됐다.

최근 투표를 거쳐 20건의 정책을 최종안으로 채택했다.

김 지사에게 전달된 권고문에는 △탄소포인트를 기후행동 기회소득 앱과 연계해 취약계층에 지정 기부하는 방안 △신축 건물의 재생에너지 설치 비율을 높이는 방안 △운동을 하면 에너지가 생산되는 운동기구를 설치하는 방안 △31개 시·군의 재활용 분리배출 기준을 표준화하는 방안 등이 담겼다.

