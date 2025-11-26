홍명보호 포트2 확정… ‘환상의 조’ 기대 솔솔

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 예상대로 포트2에 배정됐다. 한국이 월드컵 본선에서 포트2에 속해 조 추첨을 하는 건 이번이 처음이다.



FIFA는 26일 공식 홈페이지를 통해 2026 북중미 월드컵 본선 참가국의 포트 배정과 32강 토너먼트 진행 방식을 확정해 발표했다.

지난 18일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 남자축구 국가대표 A매치 평가전 대한민국과 가나의 경기. 홍명보 감독이 굳은 표정을 짓고 있다. 연합뉴스

월드컵 사상 최초 48개국 본선 체제로 치러지는 이번 대회는 12개 조로 나뉘어 조별리그를 먼저 치른다. 각 조는 4팀씩 꾸려지는데, FIFA는 먼저 랭킹에 따라 포트 1~4에 들어갈 12팀을 나눴다.



11월 A매치 결과까지 포함된 FIFA 랭킹에서 22위를 유지한 한국은 포트2에 이름 올려 크로아티아, 모로코, 콜롬비아, 우루과이, 스위스 등 포트2의 강팀을 조별리그에서 피하게 됐다. 포트2에는 한국을 비롯해 일본, 호주, 이란 등 주요 아시아 팀들이 속했다.



다만 포트3 팀들도 만만치 않아 보이는 게 사실이다. 유럽을 제외하고 동일한 대륙연맹 소속 팀이 한 조에 두 팀 이상 배정되지 않도록 하는 대륙 안배 원칙에 따라 한국은 포트3의 아시아 팀들과는 한 조로 묶이지 않는다. 한국이 조별리그에서 만날 수 있는 포트3의 강팀은 노르웨이, 이집트, 알제리, 튀니지, 코트디부아르 등으로 포트2와 무게감 면에서 크게 다르지 않다는 평가다.

게다가 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) 승자 4팀과 FIFA 대륙 간 PO 승자 2팀을 합쳐 마지막으로 본선 출전권을 따내는 6개 팀은 포트4에 들어간다. UEFA PO를 뚫어낸 유럽의 강호가 포트4에서 한국과 같은 조에 속하게 되면 포트2 사수를 통한 유리한 점이 상당 부분 희석될 수밖에 없다.



포트1에는 공동 개최국 캐나다, 멕시코, 미국이 자동 배치됐고, FIFA 랭킹 1위 스페인부터 아르헨티나, 프랑스, 영국, 브라질, 포르투갈, 네덜란드, 벨기에, 9위 독일까지 차례로 포함됐다. 북중미 월드컵 본선 조 추첨은 다음 달 6일 오전 미국 워싱턴 케네디센터에서 진행된다.



이전 대회와 비교해 토너먼트 진행에도 한 가지 중요한 변화가 생겼다. FIFA 랭킹 상위 4개국이 조별리그를 1위로 마친다면 이들 간 대결은 준결승까지 가야 성사된다. FIFA 랭킹 1~4위인 스페인과 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드가 조별리그에서 약팀에 발목 잡혀 2위나 3위로 토너먼트에 오르지 않는 이상 이들끼리 32강 토너먼트 초반에 맞붙는 일은 생기지 않는다. FIFA는 강팀들이 토너먼트 초반에 맞붙어 탈락하는 일을 최대한 막기 위해 지난 여름에 열린 2025 클럽 월드컵부터 이런 토너먼트 방식을 도입했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지