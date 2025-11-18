데플림픽 사격 혼성 정다인·김우림, 사이클 고병욱 은메달…유도는 여자 단체 동메달 추가

정다인(경북전문대)과 김우림(보은군청)이 2025 도쿄 데플림픽 사격 혼성 종목에서 값진 은메달을 목에 걸었다.

정다인-김우림은 18일 일본 도쿄 아지노모토 국립 훈련센터 사격장에서 열린 10m 공기소총 혼성경기에서 본선을 2위로 통과해 금메달 결정전에 직행했다. 이어 본선 1위 마힛 산두-다누시 스리칸트(인도)와 치른 금메달 결정전에서 7-17로 패해 은메달이 확정됐다.

사격 혼성경기는 본선에서 남자 30발, 여자 30발로 순위를 결정한 뒤, 1~2위가 금메달 결정전에서 대결한다. 3∼4위는 동메달을 두고 맞대결을 펼친다. 메달 결정전은 승점제 방식으로 진행한다. 남녀 각각 1발씩 쏴 합산 점수가 높은 팀이 승점 2점을 얻고 낮은 팀은 0점이 된다. 동률일 경우 1점씩 나눠 갖는 방식으로 16점에 먼저 도달한 팀이 승리한다.

정다인-김우림은 2연속으로 인도에 승점을 내주며 0-4로 끌려갔다. 3번째 격발에서 동점을 만들며 1-5로 추격을 시작한 뒤 6-8까지 추격했지만 인도 선수들이 또다시 달아나며 승부가 갈렸다.

장성원 사격 대표팀 감독은 “정다인과 김우림이 좋은 경기력을 보여줬지만 인도 선수들이 너무나 컨디션이 좋았다”며 아쉬워했다.

정다인과 김우림은 그래도 이 은메달로 개인전의 아쉬움을 털어냈다. 정다인은 지난 16일 열린 이 종목 여자부 개인전에서 본선을 1위로 통과했지만 결선에서 4위에 그쳤다. 김우림은 본선을 4위로 통과한 뒤 결선에서 역시 4위로 메달을 받지 못했다.

정다인은 “첫 데플림픽 출전으로 우림 오빠랑 처음 호흡 맞춰서 은메달이라는 결과를 얻을 수 있어서 좋았다”고 소감을 밝혔다. 김우림은 “혼성경기 자체가 처음이라 책임감을 가지고 열심히 했다. 은메달이라는 성과가 있어 기쁘다”고 말했다.

김우림은 이날 경기로 이번 대회 일정을 모두 마쳤고 정다은 여자 50m 소총 복사와 여자 50m 소총 3자세 두 종목에 출전해 추가 메달에 도전한다.

사이클에서도 은메달이 나왔다. 고병욱(서울시장애인체육회)은 일본 사이클 스포츠센터에서 열린 포인트레이스 경기에서 29점을 얻어 드미트리 안드로비치 로자노프(개인 중립 선수·57점)에 이어 2위에 올랐다. 빙상선수 출신으로 하체 밸런스와 체력이 뛰어난 고병욱은 2013 불가리아 소피아 데플림픽에 첫 출전하며 국제대회 경험을 쌓았다. 특히 올해 전국장애인체육대회 2관왕에 오른 기세를 이어 도쿄에서 메달을 목에 걸었다.

고병욱은 “12년 만에 다시 출전한 데플림픽에서 생각지도 못한 은메달을 따게 돼서 기분이 너무 좋다. 남은 2경기도 포디엄을 노리도록 최선을 다하겠다”고 기쁨을 표현했다.

한편 이날 한국 여자 유도 대표팀은 일본 도쿄 무도관에서 열린 단체전에서 동메달을 추가했다. 한국은 8강전에서 일본을 2-0으로 꺾고 4강에 올랐지만 준결승에서 카자흐스탄에 0-2로 패해 결승 진출에 실패했다. 하지만 동메달 결정전에서 인도를 2-0으로 꺾고 메달을 추가했다.

유도 대표팀 맏언니 홍은미는 “개인전은 좋은 결과를 냈지만 단체전은 사실 아쉬운 부분이 많았다. 이번 대회 유도 선수들 다들 너무 고생 많았다. 이제 다른 종목 선수들을 응원하겠다”고 소감을 밝혔다.

이번 도쿄 데플림픽에서 한국 유도는 금메달 3개 은메달 2개 동메달 4개를 따는 선전을 펼치며 일정을 마감했다. 원유신 유도 대표팀 감독은 “지난 6개월 동안 새벽부터 저녁까지 운동하느라 고생한 선수들에게 고맙고, 잘 참아줘서 대견하단 생각이 많이 든다. 오늘 이 영광을 선수들에게 돌린다. 감사하고 행복했다”고 밝혔다.

한국은 18일 노골드에 그쳤지만 은메달 2개와 동메달 1개를 추가하며 이날까지 금메달 4개, 은메달 4개, 동메달 5개로 총 13개의 메달을 획득했다.

