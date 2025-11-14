치솟은 환율에…10월 수입물가 9개월 만에 ‘최고’

지난달 원·달러 환율이 1430원대까지 오르면서 수입물가가 9개월 만에 가장 많이 상승한 것으로 나타났다. 특히 인공지능(AI) 광풍에 반도체 제품 중심으로 수입물가가 크게 올랐다.

한국은행이 14일 발표한 ‘2025년 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)’ 통계에 따르면 지난달 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 138.17로, 9월(135.56) 대비 1.9% 올랐다. 이는 지난 7월(0.8%) 이후 넉 달째 오름세이자, 지난 1월(2.2%) 이후 가장 높은 상승률이다.

특히 환율 영향을 크게 받은 중간재인 컴퓨터·전자및광학기기(9.7%), 1차금속제품(5.7%) 등이 오르며 전월대비 3.8% 상승했다. 자본재와 소비재 가격도 각각 1.3%, 1.7% 뛰어 수입물가 상승을 이끌었다.

반면 원재료인 원유 등 광산품은 0.6% 하락했다.

10월 국제유가 하락에도 불구하고 환율이 크게 상승하면서 수입물가를 끌어올렸다. 달러·원 환율은 9월 평균 1391.83원에서 10월 평균 1423.36원으로 2.2% 뛰었다.

한은은 “AI 서버 투자 확대 등으로 인해 D램이나 플래시메모리 같은 메모리 반도체에서 공급 대비 초과 수요가 발생하면서 가격이 큰 폭으로 상승했고, 이 흐름이 수입물가에도 영향을 미쳤다”고 설명했다.

지난달 수출물가지수(원화 기준)는 9월(129.37)보다 4.1% 오른 134.72다. 지난해 같은 달과 비교해도 4.8% 상승했다. 계약통화 기준 수출물가는 지난달 2.0% 오른 것으로 집계됐다.

환율 영향을 제외한 계약통화 기준 물가를 보면 9월 수입물가는 전월 대비 보합을, 수출물가는 전월 대비 2.0% 상승에 그쳤다.

품목별로 보면 농림수산품이 2.8% 올랐고, 컴퓨터·전자및광학기기(10.5%), 1차금속제품(4.9) 등을 중심으로 4.1% 상승했다.

무역지수(달러기준)를 보면, 수입물량지수는 전년 동월 대비 1.0% 상승했다. 1차 금속제품, 광산품을 중심으로 수입 물량이 늘어난 결과다.

수입금액지수는 2.4% 감소했다. 교역 조건은 개선세가 이어졌다. 10월 순상품교역조건지수는 수출가격(0.5%) 대비 수입가격(-3.3%) 하락 폭이 커 3.9% 상승했다.

