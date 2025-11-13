2028년 LA 올림픽 야구 일정 확정…7월 13일부터 19일까지

2028년 로스앤젤레스(LA) 하계 올림픽 야구 경기 일정이 확정됐다.

세계야구소프트볼연맹(WBSC)은 13일 “2028년 LA 올림픽 야구 경기는 7월13일(현지시간) 시작해서 7월19일까지 이어진다”고 밝혔다. 2028년 LA 올림픽 개회식이 예정된 7월14일보다 하루 일찍 경기를 시작한다.

6개국이 출전하고 경기 장소는 미국 캘리포니아주 LA의 다저스타디움이다. 개회식 날인 7월14일 하루를 쉬고, 7월15일부터 19일까지 휴식일 없이 경기 일정을 소화한다.



경기 방식은 2개 조로 나뉘어 조별리그를 벌인 뒤 각 조 1위는 4강에 직행한다. 조 2위와 3위는 다른 조 2, 3위와 엇갈려 준준결승을 치르고, 이긴 나라가 4강에 올라 조별리그 1위 팀과 결승 진출을 다투게 된다. 조별리그에서 2패를 당해 최하위가 되더라도 준준결승부터 이기기 시작하면 금메달도 딸 수 있는 셈이다.

개최국인 미국 이외 5개 본선 참가국은 아직 정해지지 않았다. 2021년에 열린 도쿄 올림픽의 경우 개최국 일본 이외에 5개 참가국은 유럽-아프리카와 아메리카 지역 예선 우승팀 2개국, 2019년 WBSC 프리미어12 상위 2개국, 최종 예선 대회 우승국으로 구성됐다.

한편 12일 발표된 야구 세계 랭킹에서 한국은 지난 9월 순위와 같은 4위를 유지했다. 1∼3위도 일본, 대만, 미국으로 변화가 없다. 2026년 3월 월드베이스볼 클래식(WBC)에서 한국과 같은 조인 나라들의 순위는 일본(1위), 대만(2위), 호주(11위), 체코(15위) 순이다.

