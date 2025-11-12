외교 2차관, 안보리서 “韓, 소형무기 불법거래 방지 노력”

김진아 외교부 제2차관이 지난 10일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔 본부에서 개최된 유엔 안전보장이사회(안보리) 소형무기 불법거래 관련 공개토의에 참석했다.

김진아 외교부 제2차관은 10일(현지시간) 뉴욕 유엔 본부에서 개최된 안보리 소형무기 불법거래 공개토의에 참석했다. 사진은 공개토의에서 발언하는 김진아 제2차관의 모습. 외교부 제공.

소형무기의 불법거래를 방지하기 위한 국제사회의 노력에 한국 정부의 지속적인 동참 의지를 표명했다고 외교부가 12일 밝혔다.

김 차관은 소형무기의 불법거래 및 오남용이 무력 분쟁, 초국경적 범죄·테러 등을 확산시키고 지속가능한 개발을 저해하고 있는 데 대해 우려를 표했다. 이에 대한 효과적인 대응을 위해 안보리 무기금수 조치의 충실한 이행, 신기술 발전 기회와 도전에 대한 대응, 여성과 청년의 논의 참여를 확대할 필요성을 강조했다.

김 차관은 이번 뉴욕 방문을 계기로 유엔 사무국 고위급 인사들을 면담하고 한-유엔 협력 방안에 대해서도 논의했다.

지난 10일에는 아미나 모하메드 유엔 사무부총장을 면담하고 "국제사회가 직면한 공동의 도전과제를 해결하기 위해 유엔 중심의 다자주의를 강화하는 것이 중요하다"고 했다.

11일에는 로즈메리 디칼로 유엔 정무평화구축국(DPPA) 사무차장과 만나 한국 위상과 기여에 걸맞은 수준으로 우리 국민들이 국제기구에 진출해 나갈 수 있도록 유엔 측의 지속적인 관심과 지지를 당부했다.

외교부는 "이번 김 차관의 유엔 안보리 고위급 공개토의 참석은 국제 사회의 소형무기 불법이전 대응 논의에 대한 우리의 적극적 참여 의지를 재확인한 것"이라며 "앞으로도 우리 정부는 소형무기를 포함한 국제사회의 군축·비확산 논의에 적극 참여해 나갈 예정"이라고 전했다.

