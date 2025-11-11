‘명장도 고령화’… 노동부, 2025년부터 ‘청년 명장’ 선정

고용노동부가 올해 제도 도입 40년을 맞은 명장 제도의 발전을 위해 ‘청년 명장’ 제도를 새롭게 도입한다. 기존 명장들의 고령화 속에서 청년들을 숙련기술 인재로 성장케 한다는 취지다.

노동부는 ‘기특한 명장’ 제도를 시행해 올해 12월 선발한다고 11일 밝혔다. 공모로 선정된 명칭은 ‘기술인재’와 ‘특별하다’는 의미를 담고 있다.

1986년 도입된 대한민국명장 제도는 산업 현장에서 기술 발전을 이끌어 온 우수 숙련기술인을 발굴·지원하는 제도다. 12개 직종에서 매해 20명씩 선정해 총 719명의 명장이 배출됐다.

그간 현장에서는 명장 신청 요건으로 ‘15년 이상의 현장 경력’이 문턱으로 작용한단 지적이 있었다. 이 때문에 ‘고령화’도 숙제처럼 여겨졌다. 일례로 지난해 신규 명장 평균 나이는 58.3세, 올해는 53.4세를 기록했다. 최고령 명장은 2003년 78세의 나이로 세탁 명장에 선정된 혀혁씨이고, 최연소 명장은 2011년 사출금융분야에서 선정된 당시 38세 원용기씨다.

노동부는 20∼34세가 정책 사각지대라고 보고, 두 가지 트랙으로 기특한 명장 제도를 운영한다. 먼저 ‘기술회원’은 국제기능올림픽대회 국가대표로 활동했던 청년(만34세 이하) 중 희망자를 선발한다. 국제기능올림픽선수협회에 신청하면 선수협회장의 추천을 거쳐 심사위원회에서 최종 선정한다. 올해는 인원 제한을 두지 않고 선발한다. 내년부터는 국제기능올림픽대회 선발 인원이 50명인 만큼 그 정도 수준이 뽑힐 것으로 보고 있다.

‘학생회원’은 전국기능경기대회 우수입상자, 국가기술자격 취득우수자, 기술분야 특허나 발명 보유자 중에서 선발한다. 직업계고등학교장의 추천과 시도교육청의 심사를 거쳐 노동부로 추천되면 심사위원회의 심사를 통해 선정될 수 있다. 선발 규모는 매해 20명이다.

선정된 기술회원에게는 기특한명장 증서가 수여되고, 학생회원에게는 증서와 장관상이 수여된다. 이 외에도 대한민국명장 선정 시 가점부여, 대한민국명장과 1:1 멘토-멘티제 운영 등 혜택이 주어진다.

다만 내년 올해와 내년에는 별도 예산이 편성되진 않은 상태다. 노동부 관계자는 “우선 예산 없는 상태에서 출발하지만 추후 예산을 확보하고, 학교와 학생이 자긍심을 가질 수 있도록 우대책을 지속 발굴할 것”이라고 했다.

노동부는 직업교육 측면에서도 이 제도가 역할을 할 것이라고 전망했다. 한국의 특성화고 비중은 전체의 17%에 불과하다. 이는 경제협력개발기구(OECD) 평균인 37% 대비 낮고, 독일(47%), 스위스(47%) 등과 비교해서는 크게 낮은 수준이다.

노동부 관계자는 “흑백요리사로 유명해진 안유성 명장도 7번 떨어지고 8번째 지원해 선정될 만큼 대한민국명장은 명예로운 제도”라며 “인공지능(AI) 시대에 이들을 떠받치는 건 숙련기술인들이기 때문에 기존 명장 제도와 시너지를 낼 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

