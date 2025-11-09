대장동 개발이익 수천억 환수 길 막혀 [檢, 대장동 항소 포기]

검찰이 ‘대장동 개발 비리 사건’ 1심 판결에 대한 항소를 포기함에 따라 검찰이 추정한 수천억원대 개발이익을 국고로 환수하는 길은 사실상 사라졌다. 피고인만 항소한 경우에 2심에서 1심보다 무거운 형을 선고할 수 없어 2심 재판이 피고인들쪽에 유리하게 진행될 수 있다는 지적도 나온다.



9일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사22부(재판장 조형우)는 지난달 31일 대장동 개발사업을 주도한 화천대유 대주주 김만배씨와 유동규 전 성남도시개발공사 본부장에게 각각 징역 9년을 선고하면서, 다만 이들의 배임 행위로 취득한 재산상 이득을 정확하게 산정할 수 없다고 판단했다. 사업협약이 체결돼 재산상 손해 위험이 발생했기 때문에 업무상 배임죄는 인정할 수 있지만, 배임죄 기수 시점인 사업협약 체결 당시를 기준으로 재산상 손해액을 판단하기는 어렵다고 본 것이다. 이에 따라 당초 검찰이 적용한 특정경제범죄가중처벌법상 배임죄가 아닌 형법상 업무상 배임죄로 양형을 정했다.

유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장(왼쪽), 화천대유자산관리 대주주 김만배씨. 연합뉴스

하지만 당초 검찰은 대장동 민간업자들을 재판에 넘기면서 이들이 4895억원 상당의 재산상 이득을 얻었다고 주장했다. 원래 성남도시개발공사가 확보했어야 하는 이익 6700억여원 가운데, 성남시가 그 일부만 얻고 나머지를 민간업자들이 챙겼다고 본 것이다.



대장동 수사팀은 2심에서 민간업자들의 배임액이 수천억원대임을 재차 재판부에 주장하며 이를 입증할 계획이었으나, 항소를 포기함에 따라 계획은 무산됐다. 이에 따라 2심에서 재판부가 민간업자들로부터 추징할 수 있는 최대 금액은 1심이 김씨에게 추징을 명한 428억원뿐이다. 1심 재판부는 남욱 변호사와 정영학 회계사에 대한 추징은 따로 명하지 않았는데, 이 점에 대해서도 2심에서 다시 다퉈볼 수조차 없게 됐다.



‘검찰 항소 포기’로 인해 1심에서 무죄가 선고된 뇌물 혐의 부분도 2심에서 다툴 수 없기는 마찬가지다. 형사소송법상 피고인에 대한 불이익 변경 금지 원칙에 따라 피고인이 항소한 사건에서 원심 판결보다 무거운 형을 선고할 수 없기 때문이다. 이에 따라 김씨가 유 전 본부장에게 대장동 사업자 선정 대가 등으로 5억원을 주고 428억원을 추가 약속했다는 혐의(뇌물공여 등), 유 전 본부장의 부정처사 후 수뢰 혐의는 무죄가 확정됐다.

정진상 전 더불어민주당 당대표실 정무조정실장. 뉴시스

이는 ‘428억원 제공 약속’ 관련 유 전 본부장과 뇌물수수 공범으로 별도로 재판을 받고 있는 정진상 전 더불어민주당 정무조정실장 사건에도 영향을 미칠 가능성이 있다. 428억원 수수 관련 공범인 유 전 본부장과 뇌물 공여자로 지목된 김씨가 무죄가 확정되며 정 전 실장에게도 무죄가 선고될 가능성이 높아진 것이다. 당시 성남시장으로서 사업 최종 결정권자였던 이재명 대통령의 개입 여부에 대한 판단도 2심에서 가려지기 어렵게 됐다.



1심 재판부는 유 전 본부장에 대해 “공사 설립 준비, 대장동 개발사업과 위례 개발사업 계획 수립 등 이재명의 주요 공약 이행 업무를 맡았고, 성남시의 주무부서나 공단 이사장을 거치지 않고 이재명 또는 정진상에게 직접 보고하는 등 포괄적인 실무 권한을 가지고 있었다”면서도 공사에서 성남시로 연결되는지에 대해선 판단하지 않았다. 또 “공사 설립과 이재명 성남시장 재선에서 민간업자의 조력이 있었고 성남시 및 공사 관계자들 사이에 유착관계가 형성됐다”면서도 그 이상 구체적으로 언급하지 않았다.

