與 “국힘 ‘통계 조작’ 궤변 중단하라…장동혁 투기 의혹 덮으려는 ‘물타기’”

더불어민주당은 8일 정부의 10·15 부동산 대책과 관련해 “국민의힘은 ‘통계 조작’ 궤변을 중단하라”고 촉구했다.

김현정 원내대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이같이 말하며 “국민의힘이 10·15 부동산 대책을 두고 ‘9월 통계를 의도적으로 배제했다’며 ‘통계 조작’이라는 궤변을 펴고 있다”고 밝혔다.

김현정 더불어민주당 원내대변인. 뉴시스

김 원내대변인은 “10·15 대책은 가장 근접한 월 자료를 사용하도록 한 주택법 시행령에 근거해, 6~8월 3개월간의 확정 통계만으로도 시장 과열 조짐이 명백하다는 명확한 정책적 판단 하에 이뤄진 것”이라고 강조했다.

또 “이미 확인된 위험 신호를 두고 9월 통계 발표만 기다리며 시장 불안 심리가 확산되는 ‘정책의 골든타임’을 놓쳤다면, 그것이야말로 명백한 ‘직무유기’”라며 “국민의힘은 ‘문재인정부 시즌 2’라는 녹슨 프레임으로 기우제를 지내며 정쟁 놀이에 몰두할 때가 아니다”고 지적했다.

아울러 김 원내대변인은 “정부의 적법한 행정을 ‘조작’으로 매도하고 ‘불법’까지 종용하는 무책임한 공세는 국민의 준엄한 심판을 받을 것”이라고 경고했다.

김 원내대변인은 국민의힘 장동혁 대표를 향해 “장 대표가 지역 부동산 간담회에서조차 김현지 대통령실 부속실장에 대한 ‘스토킹’에 가까운 정쟁화를 이어가고 있다”면서 “이는 본인의 거대한 부동산 투기 의혹을 덮기 위한 ‘물타기’에 불과하다”고 꼬집었다.

