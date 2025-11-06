“오해 살라”면서도 ‘이재명에 10만달러 걸면’ 발언 소개한 전한길

한국사 강사 출신의 보수 성향 유튜버 전한길씨가 ‘이재명 대통령에게 10만달러만 걸어도 나설 사람 많을 것’이라는 타인의 주장을 유튜브 생방송에서 언급했다. 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’ 영상 캡처

한국사 강사 출신의 보수 성향 유튜버 전한길씨가 ‘이재명 대통령에게 10만달러(약 1억4500만원)만 걸어도 나설 사람 많을 것’이라는 타인의 주장을 유튜브 생방송에서 언급했다.

전씨는 지난 5일 유튜브 생방송에서 “이런 이야기하면 괜히 또 오해 살라”면서도 “어제 저녁에 만난 어떤 회장님께서 ‘이재명 대통령에게 10만달러만 걸어도 나설 사람 많을 것 같다’고 하셨다”고 밝혔다. “그분이 ‘이재명 죽이란 뜻은 아니고, 이재명을 잡아 와서 남산 꼭대기에다 나무에 묶어두고 밥을 줘야 된다’(고 하더라)”고 덧붙인 그는 “되게 재밌는 이야기였다”고 표현했다.

전씨의 발언은 미국이 베네수엘라 공격 계획을 검토 중이라는 한 매체의 보도를 소개하는 과정에서 나왔다. 숙적 베네수엘라를 상대로 여러 군사 위협을 가했던 미국이 베네수엘라 군사시설 폭격으로 니콜라스 마두로 대통령의 군사력을 제거할지, 미국 특수부대로 마두로를 체포하거나 살해할지, 미군 특수부대를 보내 베네수엘라의 유전 등을 장악할지 등을 검토 중이라는 미국 뉴욕타임스의 기사를 이 매체는 인용했다.

전씨는 “미국 항공모함 한 대가 가진 전투력은 어마어마하다”며 “베네수엘라가 펜타닐의 원산지라고 하니까 트럼프가 직접 치려고 하는 것”이라고 설명했다. 이 대목에서 “마두로에게는 역사상 없었던 현상금 5000만달러가 걸렸다”며 “이거면 700억 정도 된다”고 부연했다. 앞서 미국 국무부는 마두로 대통령이 마약 밀매 조직의 수장이라고 주장하며 그에게 현상금 5000만달러(약 724억원)를 걸었다.

