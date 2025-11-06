르세라핌 김채원 "대통령 바로 앞 공연, 끼 부리기 힘들더라"

르세라핌 김채원과 허윤진이 이 대통령 앞에서 공연한 소감을 전했다. 유튜브 채널 '효연의 레벨업 Hyo's Level Up' 영상 캡처

그룹 르세라핌 김채원, 허윤진이 이재명 대통령 앞에서 공연한 소감을 전했다.

지난 5일 효연의 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업 Hyo's Level Up’에는 ‘르세라핌 이 귀염둥이들. 너희는 나 김효연이 인정한 최고의 스파게티다’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 김채원과 허윤진이 출연해 대중문화교류위원회 출범식 무대를 회상하며 이에 관한 이야기를 언급해 주목을 받았다.

무대에 대한 르세라핌의 소감. 유튜브 채널 '효연의 레벨업 Hyo's Level Up' 영상 캡처

효연은 해당 무대의 영상을 찾아봤다며 “딱딱한 자리라고 생각할 수 있는데 무대를 해보니 어땠냐”고 물었다.

김채원은 “되게 중요한 자리니까 떨렸다”면서 무대에 올랐던 당시를 떠올리며 어렵게만 느껴졌던 감정을 털어놓았다.

그는 “바로 앞에 대통령께서 계시더라. 노래하면서 막 눈이 마주쳤는데 거기서 끼를 부리기도 그렇고… 생각보다 많이 떨렸다”라고 특유의 애교가 깃든 표정을 지어 현장의 분위기와 함께 웃음을 더했다.

다 함께 부르는 노래이지만, 호응을 유도하기 애매했던 현장의 분위기. 유튜브 채널 '효연의 레벨업 Hyo's Level Up' 영상 캡처

허윤진은 “저희가 준비해 간 곡들이 팬분들이랑 막 호응 유도를 하면서 같이 (무대를) 하는 곡들이었다”라면서 “그런데 거기서 대통령님께 마이크를 넘기며 'I SAY HO!', 'YOU SAY HA!' 하기엔 굉장히 애매했다”고 말했다.

“마이크를 쥐고 ‘이걸 해 말아’라고 고민하면서 저희끼리 그냥 신나게 무대를 했는데, 사실은 굉장히 떨렸다”고 심경을 밝혔다.

이에 효연은 “무대만 봤을 때는 얼어있는 게 하나도 안 보이고 되게 재밌어 보이더라”면서 국악 버전으로 편곡했던 당시의 무대 화면을 함께 시청했다.

공연 당시의 무대 화면. 유튜브 채널 '효연의 레벨업 Hyo's Level Up' 영상 캡처

영상에서 공연 중 멤버 윤진의 여유 있는 샤라웃까지 더해지며 원만하게 무대를 마친 듯 보였지만, 막상 공연을 한 멤버들은 그렇지 않은 듯했다. 효연과 이야기를 나누며 퍼포먼스부터 노래까지 모든 무대를 전부 라이브로 소화한 르세라핌의 떨림이 고스란히 전해졌다.

효연은 “대중들도 그렇고 르세라핌이 계속 성장해가는 그런 모습이 대단하다고 하더라”고 응원했고, 김채원과 허윤진은 고개 숙여 감사의 인사를 전했다.

한편, 르세라핌의 대중문화교류위원회 출범식 무대는 11월 6일 기준 유튜브 조회수 13만회를 기록하며 많은 팬들의 사랑을 받고 있다. 평소와 다른 색다른 멜로디와 멤버들의 칼 같은 안무에 르세라핌의 성장이 고스란히 담겨 있다는 평가를 받았다.

