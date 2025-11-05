"바닷속에 침실·식당 다 있네"…英 수중 거주 캡슐 공개

깊은 바닷속에서 며칠씩 머무를 수 있도록 설계된 수중 거주 시설 '뱅가드(Vanguard)'가 공개됐다.

영국 해양기술 기업 딥(DEEP)은 공식 누리집을 통해 지난달 29일(현지시각) 미국 플로리다주 마이애미의 한 격납고에서 공개된 수중 거주 시설 뱅가드의 초기 모델을 소개했다.

이 캡슐은 최대 수심 50m에서 작동한다. 현재 뱅가드는 스쿠버 다이빙 접근이 가능한 수심 20m에 설치돼 시험 운용 중이며, 향후 최대 200m까지 내려갈 수 있는 차세대 모델 개발도 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

내부에는 침실·식당·조리 공간·다이빙 센터가 갖춰져 있다. 길이 12m, 폭 3.7m 규모의 본체는 최대 4명이 식사와 수면, 업무를 수행할 수 있도록 외부 수압을 견디는 구조로 제작됐다.

다이빙 센터는 해저에 고정된 기지와 연결돼 파도나 폭풍 등 외부 환경으로부터 전체 시설을 보호한다. 수면 위에는 부유 구조물이 설치돼 압축 공기 공급과 전력 전달, 외부와의 통신을 담당한다.

프로젝트를 총괄한 딥의 노먼 스미스 최고기술책임자(CTO)는 "전 세계 바다에는 아직 탐사되지 않은 수심대가 많다"며 "잠수부가 해당 구역에 접근할 수 있다면 새로운 과학 연구 분야가 열릴 것"이라고 설명했다.

딥은 향후 수주 내 플로리다 연안에 뱅가드를 투입할 계획이며, 산호 복원 등 장기적인 수중 보전 프로젝트에 활용되기를 기대하고 있다고 전했다.

