유방암 박미선, 반삭 생존신고 "가짜뉴스 많아"

개그우먼 박미선(58)이 유방암 투병 후 10개월 만에 복귀한다.

5일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 말미 박미선 출연이 예고됐다. 이날 박미선은 머리를 깎고 등장, "가짜뉴스가 너무 많다. 생존신고 하러 나왔다"고 밝혔다.

MC 유재석은 "가장 많이 놀란 건 당사자 본인이었을 것 같다"며 위로했다. 박미선은 "야외 촬영이 잡혀 있어서 갔다 온 뒤 방사선 치료를 하려고 했는데 열어보니까. 이건 처음 얘기하는 건데···"라고 털어놨다.

"머리 깎을 때 '퓨리오사 같지 않냐'(고 했다)"면서 유재석과 MC 조세호에게 "웃어도 된다"며 농담했다. 이후 영상편지에 눈물을 보였다.

박미선은 올해 초 유방암 초기 진단을 받고 활동을 중단했다. 조기 발견해 방사선과 약물치료만으로 완치 가능성이 높은 것으로 전해졌다. 당시 남편인 개그맨 이봉원과 JTBC '대결! 팽봉팽봉'에 출연할 예정이었으나, 해외 촬영 15일 전 하차했다. 소속사 큐브엔터테인먼트는 "개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나, 건강상 이유로 휴식기를 갖고 있다"고만 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지