‘11월의 신부’ 함은정, ♥김병우 감독과 웨딩링 포착…눈부신 예비 신부 자태

함은정 인스타그램 갈무리

티아라 출신 배우 함은정이 결혼을 앞두고 눈부신 웨딩 화보를 선보였다.

4일 함은정은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 꽃다발 이모티콘과 함께 웨딩드레스 화보를 공개하며 행복한 예비 신부의 모습을 전했다.

공개된 사진 속 함은정은 실루엣이 돋보이는 드레스부터 고급스러운 튤 소재의 드레스까지 완벽히 소화하며 청순하면서도 우아한 매력을 드러냈다. 부케를 들고 환하게 웃는 모습에서는 결혼을 앞둔 설렘이 그대로 느껴진다.

함은정 인스타그램 갈무리

함은정 인스타그램 갈무리

특히 정장을 입은 남성이 함은정의 손에 반지를 끼워주는 사진도 나란히 공개돼 팬들의 관심을 모았다.

함은정은 지난달 직접 결혼 소식을 전하며 “11월의 마지막 날 결혼한다”라며 “평생 곁을 지켜줄 것 같던 엄마를 1년 전 떠나보내고 나니 엄마처럼 따뜻한 가정을 꾸리고 싶다는 마음이 들었다”고 전했다. 이어 “제 일을 누구보다 잘 이해하고 힘들 때마다 묵묵히 곁을 지켜준 분과 새로운 출발을 함께하려 한다”고 덧붙였다.

예비 신랑은 영화 ‘더 테러 라이브’, ‘PMC: 더 벙커’, ‘전지적 독자 시점’ 등을 연출한 김병우 감독으로, 두 사람은 오는 30일 서울의 한 호텔에서 가족과 지인들만 초대한 비공개 결혼식을 올릴 예정이다.

한편, 1988년생인 함은정은 2009년 그룹 티아라로 데뷔해 ‘Bo Peep Bo Peep’, ‘Roly-Poly’ 등 다수의 히트곡을 남기며 많은 사랑을 받았다, 이후 그는 가수 활동뿐 아니라 드라마 ‘드림하이’, ‘속아도 꿈결’, ‘여왕의 집’ 등을 통해 배우로서 입지를 굳혔다.

