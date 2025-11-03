“담배 판매하면 벌금 460만원”…세계 첫 ‘비흡연 세대’ 법 시행하는 이 나라

세계적인 휴지로 꼽히는 인도양의 섬나라 몰디브가 특정 세대부터 흡연을 평생 금지하는 ‘비흡연 세대법’을 시행한다.

세계적인 휴지로 꼽히는 인도양의 섬나라 몰디브가 특정 세대부터 흡연을 평생 금지하는 '비흡연 세대'법을 시행한다.클립아트코리아 제공

2일(현지시간) AFP 통신에 따르면 몰디브 보건부는 전날부터 흡연 세대법 시행에 들어갔다.

이에 따라 2007년 1월1일 이후 출생자는 성인이 되더라도 몰디브에서 모든 형태의 담배를 피우거나 거래할 수 없다.

보건부는 “공중 보건을 지키고 담배 없는 세대를 육성하기 위한 방침”이라고 밝혔다.

미성년자에게 담배를 파는 사람에게는 약 5만 루피야(약 460만원)의 벌금이 부과된다.

이번 조치는 몰디브를 방문하는 외국인에게도 적용된다. 전자담배는 이미 모든 연령대에서 금지돼있다.

비흡연 세대를 만들기 위한 법률을 시행한 것은 몰디브가 처음이다.

이번 조치는 무함마드 무이즈 몰디브 대통령이 올해 초부터 추진해 온 것으로, 이미 금지된 전자담배에 이어 연초까지 금지 범위가 확대됐다.

다른 나라도 비슷한 법안을 추진하고 있다. 영국에서도 2009년 1월 1일 출생자와 그 이후 출생자는 담배를 살 수 없는 ‘비흡연 세대’ 법안이 의회에서 논의 중이다.

뉴질랜드는 2022년 세계 최초로 2009년 이후 출생자에게 담배 판매를 금지하는 금연법 추진을 공식화했지만, 이듬해 11월 시행 전 폐기한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지