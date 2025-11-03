[포토] 조윤수 '사랑스러운 손하트'

배우 조윤수가 3일 서울 콘래드 서울에서 열린 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘조각도시’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘조각도시’는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마를 그린 작품이다.

