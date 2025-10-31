"예스 킹스"…'금관 선물' 푹빠진 트럼프에 美서 풍자

도널드 트럼프 미국 대통령이 방한 기간 천마총 금관 모형을 선물로 받고 흡족한 반응을 보인 것으로 알려진 가운데 미국 토크쇼 등에서 이를 둘러싼 풍자와 비판이 일고 있다.



트럼프 대통령의 일방적인 국정운영을 둘러싸고 미국 내에서 이른바 '노 킹스'(No kings·왕은 없다) 시위가 이어지고 있는 가운데 트럼프 대통령이 평소 보여준 '제왕적 권력'에 대한 흠모와 황금 사랑과 맞물려 풍자적 반응이 쏟아지고 있는 것이다.

인터넷에서는 트럼프 대통령이 금관을 쓰고 황홀경에 빠진 듯한 모습 등을 연출한 풍자 밈도 봇물을 이루고 있다.



30일(현지시간) 미국 케이블 채널 코미디센트럴 토크쇼 '더 데일리 쇼' 진행자 데시 리딕은 "트럼프를 위한 '예스 킹스' 집회"라고 비꼬았다.



ABC 방송의 '지미 키멀 라이브' 진행자 지미 키멀은 아시아 순방 기간 모든 국가가 트럼프에게 극진한 대접을 한 것을 두고 "그가 얼마나 조종하기 쉬운 사람인지 정말 부끄럽다"고 말했다. 이어 "어쩌면 한국에 남아서 왕이 될 수 있었을 것"이라고 농담했다.



트럼프 대통령은 금관 모형 선물을 받고 "아주 특별하다", "특별히 잘 챙겨라. 내 박물관 맨 앞줄에 소장하도록 하라" 등 흡족한 반응을 보인 것으로 전해졌다



CBS 방송의 '레이트 쇼' 진행자 스티븐 콜버트는 "그들(한국)은 트럼프에게 지금 유일하게 없는 것, 커다란 금관을 줬다"며 "그들의 공식 오찬에는 케첩과 미니 소고기 패티가 제공됐다"고 말했다.



콜버트가 언급한 미니 소고기 패티는 트럼프 대통령이 한국 도착 직후 경주 힐튼호텔에서 룸서비스로 주문해 먹었다는 치즈 버거를 말하는 것으로 보인다.



콜버트는 최근 미국 내 반(反)트럼프 시위에서 사용된 구호인 '버거킹 말고는 왕은 없다'를 차용해 "문자 그대로 그(트럼프 대통령)를 버거킹으로 만들었다"고 풍자했다.



미국 토크쇼들은 각종 정치 문제에 대해 가감 없이 풍자하고 자유롭게 비난을 쏟아낸다. 트럼프 대통령의 각종 언행도 단골 방송 소재다.



지난달 지미 키멀 라이브는 암살된 미국 우파 청년 활동가 찰리 커크에 대한 비판적 발언을 했다가 방송이 중단된 후 언론 자유 논란이 가열되면서 재개되기도 했다.

