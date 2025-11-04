“안 해!” 촬영장서 대본 던진 금보라?…동료 여배우가 폭로한 ‘충격’ 첫만남

KBS2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 갈무리

배우 정애리가 금보라와의 충격적인 첫만남을 회상한다.

오는 6일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에는 금보라와 정애리가 출연해 솔직 담백한 첫 만남 이야기를 털어놓는다. 현재 두 사람은 KBS 1TV 일일드라마 ‘마리와 별난 아빠들’에 함께 출연 중이다.

데뷔 47년 차인 정애리는 금보라와의 첫 만남을 회상하며 “난 기억난다. 너(금보라)가 대본 던진 날 아니냐”라고 폭탄 발언을 던졌다. 이에 금보라는 당시 감독을 향해 “안 한다”며 대본을 집어 던졌던 당시를 떠올렸다. 과연 그녀가 촬영장에서 그렇게 할 수밖에 없었던 이유는 본 방송에서 확인할 수 있다.

KBS2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 갈무리

KBS2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 갈무리

이날 방송에서는 80년대 톱 미모로 이름을 날린 두 사람의 학창 시절 사진도 공개된다. 금보라는 고등학생 시절부터 뛰어난 외모로 학업과 모델 활동을 병행했으며, 유명 화장품 광고를 통해 아파트 한 채 값을 벌었다고 밝혀 MC들의 감탄을 자아냈다.

또한 금보라는 “뛰어난 미모 때문에 학교 앞 신촌 거리를 마음대로 다닐 수 없었을 정도였다”고 덧붙여 놀라움을 더했다. 다만, 이를 듣던 정애리가 “나도 신촌에서 학교에 다녔는데 그런 얘긴 들어본 적 없다”라며 솔직한 반응을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.

한, 금보라는 정애리에게 사돈을 맺자고 제안하며 적극적인 면모를 보이기도 했다. 정애리가 딸에게 최근 5000만원을 선물 받았다는 소식에 금보라는 “나는 100만 원 받았는데 (정애리) 언니는 5000만원이나 받았냐?”라며 부러움을 드러냈다. 급기야 “이런 아이가 며느리로 들어와야 한다”며 자신의 아들들을 언급해 웃음을 더했다.

정애리와 금보라의 거침없는 토크는 오는 6일 오후 8시 30분 ‘옥탑방의 문제아들’에서 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지