김영록 지사·최태원 회장, AI데이터센터 구축 협력방안 논의

김영록 전남도지사가 3일 서울 코엑스에서 열린 ‘SK AI(인공지능) SUMMIT(서밋) 2025’에서 최태원 SK그룹 회장을 만나 SK-오픈AI 합동 글로벌 AI 데이터센터 구축 협력 방안을 논의했다.
이날 만남은 지난달 1일 발표된 SK-오픈AI 전남 AI데이터센터 구축 업무협약(MOU)의 후속 조치라고 전남도는 설명했다.
김 지사는 “세계적으로 AI 산업을 선도하는 SK그룹이 전남 AI데이터센터를 검토 중인 것에 대해 깊이 감사드린다”고 말했다. 이어 “전남도는 AI 데이터센터 구축이 성공적으로 추진될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”며 “이번 협력을 계기로 전남이 대한민국 AI산업의 핵심 거점이자 글로벌 기술혁신의 중심지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.
전남도는 데이터센터 조기 착공을 위해 유관기관 TF(태스크포스)를 구성, 관련 행정절차를 신속히 진행할 방침이다. 서울에 지원센터도 신설해 밀착 지원한다는 계획이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지