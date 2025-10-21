[포토] 한국사진기자협회, 상명대와 업무협약 체결

사잔공동취재단

상명대, 한국사진기자협회와 업무협약 체결 상명대(총장 김종희)는 20일 서울캠퍼스에서 한국사진기자협회(회장 이호재)와 기관 간 상호발전을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약식에서는 한국사진기자협회 이호재 회장, 서재훈 수석부회장, 홍희경 사무국장, 박헌우 기자가 참석했으며, 상명대에서는 김종희 총장, 이준영 대외협력처장 등이 참석하였다.

양 기관은 이번 협약을 통해 상명대 재학생의 현장실습 상호 협력, 협회 소속인의 상명대 대학원 디지털이미지학과 입학 시 장학금 지원, 학술세미나 및 포럼 공동개최 등 상호 간 유의미한 교류를 이어 나갈 것으로 기대된다.

한국사진기자협회 이호재 회장은 “사진분야에서 상명대학교 출신의 활약은 타 대학과 비교할 수 없을 정도로 압도적이다. 그 명성에 맞게끔 상명대학교 학생들을 위하여 언론과 관련된 다양한 인턴쉽 및 교육프로그램을 운영하여 학교에 보탬이 되도록 하겠다.”고 했다.

상명대 김종희 총장은 “늘 현장에서 근무하는 전문가인 사진기자들이 우리 대학교에서 이론까지 겸비한다면 사진기자로서의 업무에는 물론이고 나중에 학생들과 후배들을 가르치는 데에도 큰 도움이 될 것이다. 우리 상명대학교의 학생들에게도 많은 가르침을 주시라.”라고 소감을 밝혔다.

한국사진기자협회는 보도사진을 통한 대한민국 언론 발전에 이바지하기 위해 설립된 단체로, 1962년 제1회 보도사진전 개최 이후 60년 이상 한국 현대사의 주요 순간들을 기록하고 보존하는 대한민국 대표 사진기자 단체이다.

