서울시 땅꺼짐 위험구역 미리 손본다

서울시가 12년간 진행해온 지표투과레이더(GPR) 탐사에서 모두 7760개의 공동(땅속 빈 공간)이 발견된 것으로 나타났다. 공동은 지반 침하(싱크홀)를 유발하는 위험 요인으로 꼽힌다. 시는 GPR 탐사 구간을 내년부터 두 배로 확대하고, 관련 인력과 장비도 확충하기로 했다.



시는 19일 이런 내용을 담은 GPR 탐사 실적 분석 결과를 발표했다. GPR 탐사는 지표에 전파를 쏘아 반사되는 신호를 분석해 지하 빈 공간을 찾아내는 지반침하 예방 활동이다. 시가 2014년 11월 전국 최초로 도입했고, 2015년부터 정례적으로 조사해 왔다.



시에 따르면 2014년부터 지난달까지 GPR 장비가 이동하며 조사한 누적 거리는 3만3129㎞에 이른다. 이 과정에서 발견된 공동은 총 7760개로, 모두 사전조치했다. 연간 조사 거리는 2015년 614㎞에서 올해 9월 기준 약 7169㎞로 약 11.7배 늘었다. 같은 기간 1㎞당 공동 발견 건수는 0.41개에서 0.08개로 5분의 1 수준으로 줄었다. 시는 굴착공사장 주변 GPR 탐사도 대폭 강화했다. 지난 4월부터 굴착공사장 인근을 매월 1회 특별점검하고 지하철·도로터널 등 대형 공사장 주변은 주 1회 집중 점검하고 있다.



시는 올해 말까지 9000㎞에 대한 탐사를 완료하고, 내년부터는 인력과 장비를 대폭 늘려 연간 1만8000㎞를 조사할 계획이다. 굴착공사장 주변과 일반도로 구간 등도 매년 전수 조사하기로 했다. 이를 위해 전문 인력은 현재 7명에서 10명으로 늘리고, 차량형 GPR 장비는 3대를 추가 확보해 총 10대(차량형 7대, 핸드형 3대)로 운영한다.



탐사 결과와 조치 현황은 ‘서울안전누리’에 공개하고 있다. 공동의 위치·발견일·규모·조치 결과를 공개하며, 지난 9월 말부터는 ‘공동 밀집도’ 기능을 도입해 발생 지역을 한눈에 볼 수 있도록 했다.



한병용 시 재난안전실장은 “앞으로 굴착공사장 안전관리도 강화하고, 지반 침하 예방을 위한 신기술을 도입해 안전한 서울을 만들어 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지