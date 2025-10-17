네이버, 중소상공인 광고주 지원한다…‘성장 프로그램’ 도입

네이버가 광고 대행사로 광고 집행이 어려운 중소상공인 광고주들의 효과적인 광고 운영과 사업 성장을 지원하는 프로젝트를 선보인다고 17일 밝혔다. 네이버 제공

네이버가 광고 대행사로 광고 집행이 어려운 중소상공인 광고주들의 효과적인 광고 운영과 사업 성장을 지원하는 프로젝트를 선보인다고 17일 밝혔다.

네이버는 자사 광고 시스템을 처음 경험하는 중소상공인 광고주의 광고비를 지원하고 맞춤 컨설팅을 제공하는 ‘광고주 성장 프로그램’을 새롭게 도입한다.

여건상 광고 대행사의 도움 없이 직접 광고를 집행해야 하지만 광고 운영에 대한 충분한 배경 지식과 노하우를 갖추지 못한 ‘직접 운영 광고주’들이 지원 대상이다.

네이버는 오는 2030년까지 중소상공인 광고주의 인공지능(AI) 관련 기술과 비즈니스 역량 강화 지원을 위한 1조원 규모의 임팩트 펀드를 신설하고, 다양한 연계 프로젝트 추진을 예고했었다.

네이버는 파워링크나 쇼핑검색 등에 사용할 수 있는 전용 쿠폰인 ‘비즈쿠폰’을 지원하며, 광고 소재 검토와 키워드 최적화 가이드 등 광고 전문가가 진행하는 맞춤 일대일 컨설팅도 제공한다.

네이버 관계자는 “네이버 광고의 효율을 체감하고 노하우를 익혀 궁극적으로 사업 성장에 도움되는 기회로 삼을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

